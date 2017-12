L1 (J18) : Caen et Guingamp se neutralisent

Dans ce duel de milieu de tableau, le Stade Malherbe n’est pas parvenu à s’imposer sur sa pelouse de d’Ornano face à une formation guingampaise à l’aise en contre et passée proche de la victoire en fin de match (0-0).

Le debrief Dix-neuvième attaque de Ligue 1 avec 11 petits buts inscrits (seul Metz fait pire), le Stade Malherbe de Caen se mesurait à une solide formation guingampaise. L’En Avant restait sur trois clean sheet d’affilée, sa meilleure série depuis le printemps 2003 et la plus longue en cours parmi les 20 équipes de l’élite. Mieux entrés dans la rencontre, les Caennais rentraient aux vestiaires sans le moindre tir cadré. La faute en partie à la maladresse de Ronny Rodelin, par ailleurs très disponible dans le jeu. Après avoir beaucoup subi, les hommes d’Antoine Kombouaré ont remis les pendules à l’heure après la pause. Bien plus incisifs, les Bretons auraient même pu l’emporter mais c’était sans compter sur les nombreuses parades de Vercoutre. Les locaux ont bien essayé de rafler la mise dans le second acte mais ont manqué d’un second souffle. Les entrants n’ont d’ailleurs rien apporté. Une mi-temps partout donc et un match nul logique, au vu des difficultés offensives éprouvées par ces deux formations. Le Stade Malherbe conserve son point d’avance sur son adversaire du soir. Dixièmes avec 24 points, les Normands sont en avance sur leur parcours de l’an dernier. De quoi garder le moral, avant de se déplacer sur la pelouse du Parc des Princes mercredi soir. A l’inverse, l’En Avant Guingamp est moins performant que la saison passée mais a bien redressé la situation ces dernières semaines. Les coéquipiers du capitaine Jimmy Briand ont l’occasion de basculer dans la première moitié de tableau à la trêve, en recevant en milieu de semaine une pâle formation stéphanoise. Le film du match 23eme minute Tir non cadré de Ronny Rodelin ! Côté droit, Nkololo parvient à centrer au point de penalty. Libre de tout marquage, l’ancien Lillois ouvre son pied mais manque le cadre sans opposition ! Le ballon passe au-dessus. 52eme minute Tir cadré d’Ivan Santini ! Nkololo déborde côté droit. Son centre à ras de terre est contrôlé par Santini au point de penalty. L’attaquant croate tente un pointu. A bout portant, Johnsson détourne en corner. 53eme minute Tir cadré de Moustapha Elhadji Diallo ! Le colosse guingampais exécute un magnifique tacle sur Repas pour récupérer le ballon assez haut. Un crochet plus tard, le milieu de terrain glisse au milieu de tenter sa chance. Sa frappe enveloppée est claquée en corner par Vercoutre, vigilant. 89eme minute Tir non cadré de Jimmy Briand ! Parti du côté droit, l’ancien Rennais repique plein axe et tente une lourde frappe décroisée. Dans le petit filet de Vercoutre. Tops et flops TOP 3 Rémy VERCOUTRE a livré une solide prestation ce soir. Face à une formation guingampaise menaçante en seconde période, le portier caennais a sorti le grand jeu pour préserver le point du match nul. Yannis SALIBUR revient bien après sa blessure, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plus d’un mois. Insaisissable sur son côté droit, il a été ensuite repositionné plein axe en deuxième période. Métronome du jeu breton, il a permis à sa formation de se montrer plus dangereux au retour des vestiaires. Côté caennais, Ronny RODELIN a confirmé ses bonnes dispositions du moment. Très en jambes en première mi-temps, son activité et ses percées ont posé beaucoup de difficultés à l’arrière-garde guingampaise. Son influence dans le jeu normand a progressivement décliné après l’heure de jeu. FLOP 3 Nicolas BENEZET s’est montré plutôt discret ce soir. Antoine Kombouaré l’a d’ailleurs remplacé à la mi-temps, sans doute pour le ménager, lui qui a connu de nombreuses blessures ces derniers mois. Arrivé fin août de Domzale, Jan REPAS ne parvient pas à s’adapter à sa nouvelle équipe et plus largement au championnat de France. Le Slovène, à la peine physiquement, n’arrive pas à faire parler sa qualité de passes. Ivan SANTINI a manqué de réalisme ce soir. Pierre angulaire de l’attaque caennaise, le Croate n’est pas parvenu à débloquer la situation, malgré de nombreuses occasions, notamment en première mi-temps. Monsieur l’arbitre au rapport Nicolas RAINVILLE a eu beaucoup de boulot ce soir. Face à la multiplication des fautes, il a été capable de sévir au moment opportun. Aucune situation litigieuse à signaler pour le corps arbitral. La feuille de match L1 (J18) : CAEN – GUINGAMP : 0-0 Stade Michel d’Ornano (17 173 spectateurs) Temps pluvieux – Pelouse grasse Arbitre : N.Rainville (5) Avertissements : Guilbert (57e) et Da Silva (59e) pour Caen – Diallo (12e), Deaux (38e), Coco (69e) et Rebocho (72e) pour Guingamp Caen Vercoutre (6) – Mbengue (6), Djiku (6), Da Silva (6), Guilbert (5) – Repas (4) puis Bessat (67e), Féret (cap) (5), Aït-Bennasser (5), Nkololo (6) puis Kouakou (74e) – Rodelin (6), Santini (4) N’ont pas participé : Samba (g), Sankoh, Avounou, Delaplace, Peeters Entraîneur : P.Garande Guingamp Johnssson (6) – Rebocho (6), Kerbrat (6), Sorbon (6), Martins-Pereira (5) – Deaux (5), Diallo (6) – Coco (5) puis Phiri (75e), Benezet (5) puis Blas (45e), Salibur (6) puis Eboa Eboa (90e) – Briand (cap) (6) N’ont pas participé : Caillard (g), Ikoko, Tabanou, Thuram Entraîneur : A.Kombouaré