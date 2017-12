L1 (J17) : Victorieux de Nantes, Nice réalise la passe de trois

Grâce à des buts de Plea et de Balotelli, Nice a glané un succès précieux sur la pelouse de Nantes. Les Aiglons remontent à la huitième place du classement. C'est la première fois que le FCN encaisse plus d'un but à la Beaujoire cette saison

Le debrief Fin de série pour le FCN. Après un enchaînement de cinq succès à la maison, les Nantais ont chuté ce dimanche face à Nice (17eme journée de Ligue 1). Les Canaris ont rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Bammou (12eme), mais ça n’a pas été suffisant pour stopper l’élan d’une formation niçoise qui retrouve progressivement des couleurs après une période compliquée. Privés de Dante et de Jallet, les hommes de Lucien Favre n’ont pas forcément régalé sur la pelouse de la Beaujoire, mais l’essentiel a été assuré avec des réalisations de Plea (42eme) et de Balotelli (75eme), Benitez sortant le grand jeu sur un coup de tête d’Iloki (76eme). Avec cette victoire en terre nantaise, le club du président Jean-Pierre Rivère remonte à la huitième place du classement, avec quatre longueurs de retard sur son adversaire du jour. Une situation presque inespérée après un mois d’octobre catastrophique, mais les Azuréens n’ont pas lâché. Qualifié pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa, le Gym a su faire le dos rond et le travail est aujourd’hui récompensé. Il s’agit du troisième succès de rang pour les coéquipiers de Seri qui ont su relever la tête après la claque reçue face à l’OL (5-0), le 26 novembre dernier. Le film du match 12eme minute (1-0) Après une intervention fautive sur M.Sarr, Sala récupère le ballon plein axe. L’ancien Bordelais remonte le terrain avant de servir Bammou. Légèrement décalé côté droit aux vingt mètres, l’international marocain tente instantanément sa chance du pied droit. Sa frappe croisée à ras de terre ne laisse aucune chance à Benitez. 41eme minute A la suite d’un corner frappé côté droit par Seri, Saint-Maximin manque sa déviation du pied gauche au premier poteau. Mais, après un rebond, le ballon termine tout de même sur le poteau gauche de Tatarusanu. 42eme minute (1-1) Seri se charge d’un nouveau corner côté droit. Son centre est repris au niveau du point de penalty pour Plea. Oublié par Djidji, l’ancien Lyonnais place un coup de tête qui ne laisse aucune chance à Tatarusanu qui est battu sur sa gauche. 45eme minute+1 Alors que M.Sarr tacle le ballon dans les pieds de Ngom, M.Miguelgorry décide de ne pas siffler. Après visionnage des ralentis, le Niçois aurait pourtant pu écoper d’un carton… rouge compte tenu de son positionnement en tant que dernier défenseur. 74eme minute Servi par Mario Balotelli, Saint-Maximin percute sur le côté droit, pénètre dans la surface nantaise et centre en retrait pour l’Italien. Sa reprise du plat du pied droit est repoussée des mains par Tatarusanu. 75eme minute (1-2) Trouvé sur le flanc droit, Saint-Maximin centre pour Balotelli qui arme une frappe enroulée du pied gauche. Cette nouvelle tentative fait mouche, Tatarusanu étant battu sur sa gauche. 76eme minute Sur le côté droit, Dubois centre en direction de Rongier qui reprend instantanément au second poteau. Sa reprise trouve la tête d’Iloki, mais Benitez réalise une parade XXL sur sa gauche. 84eme minute Dubois déborde côté droit et adresse un joli centre en direction de Sala. Alors que Souquet est lobé, l’Argentin reprend de la tête au second poteau, mais sa tentative termine une nouvelle fois à côté, à gauche. 90eme minute Sur un corner frappé côté droit, Diego Carlos place un coup de tête qui termine de peu au-dessus du but de Benitez. Tops et flops TOP 3 Titularisé comme ailier gauche, PLEA a fait de son mieux à un poste qui ne lui permet d’utiliser au mieux ses capacités. Auteur du but de l’égalisation, l’ancien Lyonnais a su profiter d’une absence de Koffi Djidji pour trouver l’ouverture. Auteur d’une bonne sortie devant Emiliano Sala, BENITEZ s’est aussi illustré avec une parade XXL sur une tête de Jules Iloki. En concurrence avec Yoan Cardinale, l’Argentin a marqué de nouveaux points ce dimanche. Bien pris par le duo Nicolas Pallois – Diego Carlos, BALOTELLI a connu une première partie de rencontre compliquée. Mais après avoir fait le dos rond en jouant essentiellement en remise, Super Mario a su faire la différence pour offrir la victoire aux Aiglons. Sobre et efficace. FLOP 3 Passeur décisif pour Mario Balotelli, SAINT-MAXIMIN a eu quelques éclairs en seconde période, mais on reste tout de même sur notre faim. L’ancien joueur de Saint-Etienne et de Monaco a eu trop de déchet (22 ballons perdus). Avec l’investissement réalisé l’été dernier, le Gym doit certainement attendre davantage de sa part. Préféré à Lucas Lima pour débuter au poste de latéral gauche, DJIDJI est fautif sur le but d’Alassane Plea. Une erreur de marquage qui gâche la prestation du défenseur nantais. La plupart des actions niçoises sont venues de son côté. Associé à Adrien Tameze et Pierre Lees-Melou, SERI a été particulièrement discret lors de cette affiche face au FCN. Alors que des clubs anglais le surveilleraient pour le Mercato d’hiver, le milieu de terrain international ivoirien n’a pas eu suffisamment d’impact ce dimanche. L’ancien joueur de Paços de Ferreira a été trop neutre malgré un nombre important de ballons joués (99). On est forcément plus exigeant compte tenu de son talent. Monsieur l’arbitre au rapport Une soirée à oublier pour M.Miguelgorry qui est passé à côté de son match. La feuille de match L1 (J17) : NANTES – NICE : 1-2 La Beaujoire (20 000 spectateurs environ) Temps frais – Pelouse en bon état Arbitre : M.Miguelgorry (3) Buts : Bammou (12eme) pour Nantes – Plea (42eme) et Balotelli (75eme) pour Nice Avertissements : Diego Carlos (68eme) pour Nantes – Lees-Melou (21eme), Tameze (37eme), Balotelli (40eme) et Souquet (85eme) pour Nice Expulsion : Nantes Tatarusanu (4) – Dubois (cap) (6), Diego Carlos (5), Pallois (5), Djidji (3) – Ab.Touré (4) – Bammou (5) puis Iloki (65eme), Thomasson (4), Rongier (4) puis Girotto (77eme), Ngom (4) puis El Ghanassy (64eme) – Sala (4) N’ont pas participé : Dupé (g), Lima, Kacanikic, Moutoussamy Entraîneur : C.Ranieri Nice Benitez (7) – Souquet (5), Marlon (5), M.Sarr (5), Le Marchand (5) – Lees-Melou (5), Tameze (5), Seri (4) – Saint-Maximin (4) puis Srarfi (84eme), Balotelli (7), Plea (6) N’ont pas participé : Cardinale (g), G.Lloris, Burner, N.Mendy, Koziello, Makengo Entraîneur : L.Favre