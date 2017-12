L1 (J17) : Tout ce qu’il faut savoir sur Toulouse - Caen

Toulouse a perdu 4 de ses 5 dernières rencontres face à Caen en Ligue 1. Seule exception : sa victoire le 2 avril 2016 (2-0).

Les trois derniers matchs de Toulouse 02/12/2017 : Lille – Toulouse (1-0, L1) 29/11/2017 : Toulouse – Nice (1-2, L1) 25/11/2017 : Dijon – Toulouse (3-1, L1) Les trois derniers matchs de Caen 03/12/2017 : Caen – Lyon (1-2, L1) 28/11/2017 : Strasbourg – Caen (0-0, L1) 25/11/2017 : Caen – Bordeaux (1-0, L1) Les équipes probables Toulouse : à venir… Caen : à venir… Les groupes Toulouse : à venir… Caen : à venir… Les stats à retenir (avec OPTA) Toulouse a perdu 4 de ses 5 dernières rencontres face à Caen en Ligue 1. Seule exception : sa victoire le 2 avril 2016 (2-0). Toulouse n’a perdu qu’une seule de ses 5 dernières réceptions de Caen (3 victoires, 1 nul), après avoir perdu 3 des 4 précédentes (1 nul). Caen a préservé sa cage inviolée lors de 4 de ses 5 dernières rencontres face à Toulouse en Ligue 1, soit autant que lors des 15 précédentes. 5 des 6 derniers buts de Caen face à Toulouse en Ligue 1 ont été inscrits sur coups de pied arrêtés (2 sur penalty, 2 sur coup franc indirect & 1 sur coup franc direct). Toulouse affiche 16 points après 16 matches de Ligue 1 2017/18, soit son 2e pire total à ce stade depuis la saison de sa remontée en 2003/04 (10) après la saison 2015/16 (15) où il avait terminé 17e. Toulouse n’a remporté que 2 de ses 12 derniers matches de Ligue 1 (4 nuls, 6 défaites), contre Amiens (1-0) le 14 octobre 2017 et à Angers (1-0) le 21 octobre 2017. Toulouse a d’ailleurs perdu ses 3 derniers matches dans l’élite, sa plus mauvaise série depuis décembre 2016-janvier 2017 (4 défaites de suite). Toulouse n’a gagné que 3 de ses 13 dernières réceptions en Ligue 1 (7 nuls, 3 défaites). Caen n’a gagné qu’un seul de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), face à Bordeaux le 25 novembre dernier (1-0). Caen n’a gagné que 2 de ses 8 derniers déplacements dans l’élite (2 nuls, 4 défaites), à Lille le 20 août dernier (2-0) & à Rennes le 30 septembre 2017 (1-0). Caen affiche 23 points après 16 matches de Ligue 1 2017/18, soit le 3e meilleur total de son histoire à ce stade après 2015/16 (29, 7e au final) et 1991/92 (27 en comptant 3 points pour une victoire, 5e au final). Toulouse a perdu 9 points après avoir ouvert le score en Ligue 1 2017/18, total le plus élevé en compagnie d’Angers. Caen n’en a de son côté lâché aucun, gagnant les 7 matches au cours desquels il a ouvert la marque. Ivan Santini a marqué les 2 derniers buts de Caen face à Toulouse en Ligue 1. Julien Féret est impliqué dans 2 des 4 derniers buts de Caen face à Toulouse en Ligue 1 (1 but, 1 passe décisive). Ronny Rodelin est impliqué sur les 4 derniers buts de Caen en Ligue 1 (2 buts, 2 assists). Ronny Rodelin (3) et Ivan Santini (4) ont marqué 7 des 8 buts de Caen à domicile en Ligue 1 cette saison, l’autre but étant un csc de Yambéré.