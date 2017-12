L1 (J17) : Tout ce qu’il faut savoir sur Nantes - Nice

Nice affiche 22% de victoires face à Nantes en Ligue 1(16/72), son plus faible ratio face à un adversaire actuel de Ligue 1 affronté plus d’une fois.

Les trois derniers matchs de Nantes 03/12/2017 : Saint-Etienne – Nantes (1-1, L1) 29/11/2017 : Nantes – Monaco (1-0, L1) 25/11/2017 : Rennes – Nantes (2-1, L1) Les trois derniers matchs de Nice 07/12/2017 : Vitesse Arnhem – Nice (1-0, Ligue Europa) 02/12/2017 : Nice – Metz (3-1, L1) 29/11/2017 : Toulouse – Nice (1-2, L1) Les équipes probables Nantes : à venir… Nice : à venir… Les groupes Nantes : à venir… Nice : à venir… Les stats à retenir (avec OPTA) Nice affiche 22% de victoires face à Nantes en Ligue 1(16/72), son plus faible ratio face à un adversaire actuel de Ligue 1 affronté plus d’une fois. Nantes n’a perdu qu’une seule de ses 9 dernières rencontres face Nice en Ligue 1 (5 victoires, 3 nuls), c’était le 30 octobre 2016 (1-4). Nantes n’a perdu qu’une seule de ses 15 dernières réceptions de Nice en Ligue 1 (9 victoires, 5 nuls), c’était le 4 décembre 2004 (0-1). Nice est resté muet lors de 5 de ses 7 derniers déplacements à Nantes en Ligue 1. Nantes affiche 27 points après 16 matches de Ligue 1 cette saison, son meilleur total à ce stade depuis la saison 2000/01, saison du dernier titre de champion pour les Canaris. Nantes n’a perdu que 3 de ses 14 derniers matches de Ligue 1 (8 victoires, 3 nuls). Nantes a remporté ses 5 dernières réceptions en Ligue 1 (v Caen, Metz, Guingamp, Toulouse & Monaco), sa meilleure série sur ses terres dans l’élite depuis février-mai 2001 (5 également). Nice affiche 20 points après 16 matches de Ligue 1 2017/18, c’est presque moitié moins que la saison passée à pareille époque (39). Nice a remporté 3 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), c’est autant que lors des 14 précédents (2 nuls, 9 défaites). Nice reste sur 2 matches sans défaite en déplacement en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), une 1ère cette saison et une 1ère depuis sa série de 6 déplacements sans perdre dans l’élite entre février et avril 2017 (3 victoires, 3 nuls). Nice a inscrit 5 buts lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1, soit autant que lors de ses 7 précédents. Nice n’a préservé sa cage inviolée qu’une seule fois lors de ses 12 derniers déplacements en Ligue 1, c’était le 17 septembre 2017 à Rennes (1-0). Emiliano Sala a marqué les 2 derniers buts de Nantes face à Nice en Ligue 1. Il est impliqué dans 4 des 6 derniers buts de Nantes en Ligue 1 (3 buts, 1 assist). Jean-Michaël Seri est impliqué dans 3 des 4 derniers buts de Nice face à Nantes en Ligue 1 (1 but, 2 passes décisives). S’il joue, Alassane Pléa disputera son 100e match de Ligue 1 (24 buts, 15 passes décisives). Il est impliqué sur 3 buts lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 but, 2 passes décisives), après n’avoir été impliqué dans aucun lors de ses 6 précédents.