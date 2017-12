L1 (J17) : Tout ce qu’il faut savoir sur Marseille - Saint-Etienne

Aucune équipe n’a battu Marseille plus souvent que Saint-Etienne en Ligue 1 (38 fois, à égalité avec Sochaux).

Les trois derniers matchs de Marseille 07/12/2017 : Marseille – Salzbourg (0-0, Ligue Europa) 03/12/2017 : Montpellier – Marseille (1-1, L1) 29/11/2017 : Metz – Marseille (0-3, L1) Les trois derniers matchs de Saint-Etienne 03/12/2017 : Saint-Etienne – Nantes (1-1, L1) 28/11/2017 : Bordeaux – Saint-Etienne (3-0, L1) 24/11/2017 : Saint-Etienne – Strasbourg (2-2, L1) Les équipes probables Marseille : à venir… Saint-Etienne : à venir… Les groupes Marseille : à venir… Saint-Etienne : à venir… Les stats à retenir (avec OPTA) Aucune équipe n’a battu Marseille plus souvent que St Etienne en Ligue 1 (38 fois, à égalité avec Sochaux). Marseille est l’équipe qui a le plus souvent battu St Etienne en Ligue 1 (45 fois). Marseille n’a perdu qu’une seule de ses 19 dernières confrontations face à St Etienne en Ligue 1 (10 victoires, 8 nuls), c’était le 18 mai 2013 (0-2). L’OM est d’ailleurs invaincu lors de ses 8 dernières rencontres face aux Verts dans l’élite (4 victoires, 4 nuls). Marseille est invaincu lors de ses 23 dernières réceptions de St Etienne en Ligue 1 (19 victoires, 4 nuls), sa dernière défaite remontant au 10 août 1979 (3-5). Marseille n’est resté muet qu’une seule fois lors de ses 29 dernières réceptions de St Etienne en Ligue 1, c’était le 21 août 2011 (0-0). Marseille affiche 32 points après 16 matches de Ligue 1 2017/18, soit le record pour un 4e à ce stade de la saison à égalité avec Bordeaux en 1953/54 (en comptant 3 points pour une victoire). Marseille n’a perdu que 2 de ses 27 derniers matches de Ligue 1 (15 victoires, 10 nuls), face à Monaco (1-6) le 27 août 2017 & Rennes (1-3) le 10 septembre 2017. L’OM reste d’ailleurs sur 11 matches sans perdre en Ligue 1 (7 victoires, 4 nuls), soit la meilleure série actuelle dans l’élite. Marseille n’a perdu qu’un seul de ses 12 derniers matches à domicile en L1 (8 succès, 3 nuls), contre Rennes (1-3) le 10 septembre 2017. Marseille va jouer le dimanche soir pour la 11e fois en Ligue 1 cette saison, soit au moins 6 fois de plus que toute autre équipe (Paris – 5 fois). St Etienne affiche 20 points après 16 matches de Ligue 1 2017/18, son pire total à ce stade depuis la saison 2009/10 (15 pts), où il avait terminé 17e. St Etienne reste sur 7 matches sans succès en Ligue 1 (3 nuls, 4 revers), sa plus longue disette depuis janvier-février 2015 (7 également – 4 nuls, 3 défaites). St Etienne n’a remporté que 2 de ses 9 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul, 6 défaites), à Caen (1-0) le 12 août 2017 & Dijon (1-0) le 16 septembre 2017. 14 des 15 derniers buts encaissés par St Etienne en Ligue 1 l’ont été dans le jeu. St Etienne a encaissé 24 buts après 16 matches de Ligue 1 cette saison, son pire total à ce stade depuis 2008/09 (25). Florian Thauvin est impliqué dans 3 des 4 derniers buts de l’OM face à St Etienne en Ligue 1 (2 buts, 1 passe décisive). Loïs Diony n’a toujours pas marqué de but en 708 minutes de jeu avec St Etienne cette saison en Ligue 1. Il marquait toutes les 256 minutes en moyenne la saison passée avec Dijon dans l’élite.