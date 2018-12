L1 (J17) : Tout ce qu’il faut savoir sur Lille - Reims

Selon Tuttosport, Federico Chiesa (Fiorentina), Joachim Andersen (Sampdoria) et Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) figureraient dans les petits papiers de l’Inter Milan.

Candreva, Valero ou encore Miranda sur le départ dans les prochains mois ?

Avec l’arrivée de Giuseppe Marotta comme administrateur délégué, l’Inter Milan ambitionnerait de placer quelques gros coups sur le marché des transferts. En cas de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, le nouveau dirigeant des Nerazzurri aurait notamment un œil sur attentif sur la situation du milieu de terrain international serbe Sergej Milinkovic-Savic (23 ans), a-t-on appris dans les colonnes de Tuttosport. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Biancocelesti,compte tenu des difficultés sur les dossiers du Français Paul Pogba (Manchester United) et du Croate Luka Modric (Real Madrid). Idem concernant l’attaquant international italien Federico Chiesa (21 ans, Fiorentina), auteur de deux buts et cinq passes décisives cette saison en Serie A.Alors qu’, le défenseur central international danois Joachim Andersen (22 ans, Sampdoria Gênes) aurait également été ciblé par la formation entraînée par Luciano Spalletti, qui pourrait procéder à plusieurs ajustements afin de limiter l’écart avec l'intouchable champion turinois. A en croire les informations de nos confrères de TMW, Paulo Dybala (Juventus), Adrien Rabiot (PSG) , Sandro Tonali (Brescia), Nicolo Barella (Cagliari), Gianluca Mancini (Atalanta) et Jean-Clair Todibo (Toulouse) figureraient également sur les tablettes du duo Giuseppe Marotta – Piero Ausilio (directeur sportif). Plusieurs pistes partagées par la Vieille Dame, et on pourrait assister à quelques duels de choix lors du Mercato d'été. De toute manière, pour devenir meilleur, il faut battre le meilleur, non ? Le rendez-vous est visiblement pris pour la prochaine période de mutations...