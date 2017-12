L1 (J17) : Tout ce qu’il faut savoir sur Bordeaux - Strasbourg

ordeaux et Strasbourg ne se sont plus affrontés en compétition officielle depuis le 16 mars 2008 en Ligue 1. Les Bordelais s’étaient imposés 3-0 à Chaban-Delmas (doublé d’Henrique & but de Cavenaghi).

Les trois derniers matchs de Montpellier 01/12/2017 : Dijon – Bordeaux (3-2, L1) 28/11/2017 : Bordeaux – Saint-Etienne (3-0, L1) 25/11/2017 : Caen – Bordeaux (1-0, L1) Les trois derniers matchs de Lyon 02/12/2017 : Strasbourg – PSG (2-1, L1) 28/11/2017 : Strasbourg – Caen (0-0, L1) 24/11/2017 : Saint-Etienne – Strasbourg (2-2, L1) Les stats à retenir (avec OPTA) Bordeaux et Strasbourg ne se sont plus affrontés en compétition officielle depuis le 16 mars 2008 en Ligue 1. Les Bordelais s'étaient imposés 3-0 à Chaban-Delmas (doublé d'Henrique & but de Cavenaghi). Bordeaux n'a gagné que 2 de ses 10 dernières rencontres face à Strasbourg en Ligue 1 (5 nuls, 3 défaites) : le 21 janvier 2006 (2-1) & le 16 mars 2008 (3-0). Bordeaux n'a perdu que 2 de ses 9 dernières réceptions de Strasbourg en Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls) : le 24 août 2002 (1-2) & le 2 avril 2005 (0-2). Bordeaux n'est resté muet que 3 fois lors de ses 46 réceptions de Strasbourg en Ligue 1 : le 23 janvier 1955 (0-1), le 27 septembre 1959 (0-1) & le 2 avril 2005 (0-2). 3 des 4 derniers buts de Bordeaux face à Strasbourg en Ligue 1 ont été inscrits sur corner. Bordeaux a perdu 6 de ses 16 premiers matches de Ligue 1 2017/18, égalant son pire total à ce stade sur les 10 dernières saisons datant de 2015/16, la seule saison sur la période où il n'avait pas terminé dans le Top 10 (11e). Bordeaux n'a gagné qu'un seul de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 6 défaites), c'était le 28 novembre 2017 face à St Etienne (3-0). Bordeaux n'a perdu qu'un seul de ses 13 derniers matches à domicile en Ligue 1 (8 victoires, 4 nuls), c'était le 28 octobre dernier face à Monaco (0-2). Strasbourg n'a perdu qu'un seul de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 5 nuls), c'était face à Troyes le 4 novembre (0-3). Le club alsacien avait perdu 18 de ses 21 précédentes rencontres dans l'élite (2 victoires, 1 nul). Strasbourg n'a gagné qu'un seul de ses 14 derniers déplacements en Ligue 1 (3 nuls, 10 défaites), c'était contre Nice le 22 octobre dernier (2-1). Bordeaux a inscrit plus de buts lors de ses 2 dernières rencontres de Ligue 1 (5) que lors des 7 précédentes (4). Strasbourg a marqué 2 buts ou plus lors de 6 de ses 8 derniers matches de Ligue 1 alors que ça ne lui était arrivé que 2 fois lors de ses 18 précédents. Bordeaux n'a gardé sa cage inviolée qu'à une reprise lors de ses 10 derniers matches dans l'élite, c'était face à St Etienne le 28 novembre (3-0). Strasbourg a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 14 derniers déplacements en Ligue 1, plus longue série en cours parmi les équipes actuelle de Ligue 1. Malcom a marqué 2 des 4 derniers buts de Bordeaux en Ligue 1. 7 de ses 15 buts en Ligue 1 ont été inscrits depuis l'extérieur de la surface – dont 4 des 7 derniers. Stéphane Bahoken a marqué 2 buts lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1, autant que lors de ses 19 premiers.