L1 (J17) : Tout ce qu’il faut savoir sur Amiens - Lyon

Les trois derniers matchs d’Amiens 02/12/2017 : Rennes – Amiens (2-0, L1) 28/11/2017 : Amiens – Dijon (2-1, L1) 28/11/2017 : Metz – Amiens (0-2, L1) Les trois derniers matchs de Lyon 07/12/2017 : Atalanta Bergame – Lyon (1-0, Ligue Europa) 03/12/2017 : Caen – Lyon (1-2, L1) 29/11/2017 : Lyon – Lille (1-2, L1) Les équipes probables Amiens : à venir… Lyon : à venir… Les groupes Amiens : à venir… Lyon : à venir… Les stats à retenir (avec OPTA) Ce sera la 1ere confrontation entre Amiens et Lyon en Ligue 1. Amiens et Lyon ne se sont plus affrontés toutes compétitions confondues depuis le 24 février 2001 en quart de finale de Coupe de la Ligue. Les Lyonnais s’étaient qualifiés 2-0 au stade de la Licorne (doublé de Malbranque). Amiens n’a gagné aucune de ses 5 confrontations face à Lyon toutes compétitions confondues (1 nul suivi de 4 défaites), encaissant 2 buts ou plus lors de 4 de ces 5 rencontres. Lyon affiche 32 points après 16 matches de Ligue 1 2017/18, soit son meilleur total à ce stade depuis la saison 2012/13 (34) où il avait terminé 3e. Lyon n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (6 victoires, 3 nuls), c’était face à Lille le 29 novembre dernier (1-2). Lyon a gagné 10 de ses 11 dernières rencontres face à un club promu en Ligue 1. Seule exception : sa défaite le 27 août 2016 contre Dijon (2-4). Lyon n’a perdu qu’un seul de ses 13 derniers déplacements en Ligue 1 (9 victoires, 3 nuls), à Paris (0-2) le 17 septembre dernier. Lyon a d’ailleurs remporté ses 4 derniers déplacements en Ligue 1, meilleure série en cours. Amiens n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (4 victoires, 3 nuls), c’était le dernier le 2 décembre 2017, 0-2 à Rennes. Amiens n’a perdu qu’un seul de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (4 victoires, 1 nul), c’était contre Marseille le 17 septembre (0-2). Les Amiénois restent même sur 4 matches sans défaite à domicile dans l’élite (3 victoires, 1 nul). Lyon a marqué 2 buts ou plus lors de ses 11 derniers matches face à une équipe promue en Ligue 1. Gaël Kakuta est impliqué dans 7 buts en Ligue 1 cette saison (3 buts, 4 passes décisives), soit au moins 2 de plus que tout autre joueur amiénois. Maxwel Cornet est impliqué dans 3 buts lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 buts, 1 passe décisive), autant que lors de ses 17 précédents (2 buts, 1 assist également). Mariano Diaz a inscrit 12 buts après ses 16 premiers matches de L1 avec Lyon, record pour un joueur de l’OL à ce stade sur les 40 dernières saisons à égalité avec Sonny Anderson (12 également). Il est impliqué dans 10 buts lors de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (8 buts, 2 assists). Memphis Depay a délivré 12 passes décisives en Ligue 1 en 2017, plus que tout autre joueur. S’il joue, Nabil Fekir disputera son 100e match de Ligue 1 (38 buts, 20 passes décisives en 99 matches). Il est, avec 11 buts, le meilleur buteur français des 5 grands championnats européens cette saison.