L1 (J17) : Toulouse domine Caen et met un terme à sa série négative

Grâce à deux buts inscrits dans la dernière demi-heure, Toulouse a pris le meilleur sur Caen à l’issue d’une partie longtemps équilibrée (2-0). Les Violets stoppent ainsi leur série de six matchs sans victoire et sortent de la zone rouge (16emes), tandis que les Caennais stagnent en milieu de classement (8emes).

Le debrief Une victoire se joue parfois à quelques centimètres, a fortiori dans une rencontre indécise. Au Stadium, le score était de 0-0 entre Toulouse et Caen lorsque Jordan Nkololo a vu sa reprise heurter la barre transversale d’Alban Lafont. Une minute plus tard à peine, les locaux prenaient l’avantage par l’intermédiaire d’une frappe d’Ola Toivonen déviée par Damien Da Silva dans ses propres filets (61eme). La roue a donc enfin tourné pour les hommes de Pascal Dupraz, qui ont par ailleurs mis fin à la malédiction des penalties manqués (trois échecs sur les trois derniers matchs) suite à une tentative réussie par Max-Alain Gradel (74eme). Certes, tout ne fut pas parfait dans le jeu proposé par les Violets, qui ont encore fait preuve d’un déchet important dans les transmissions aux abords de la surface adverse. Mais Giannelli Imbula (plutôt en jambes ce samedi soir) et ses coéquipiers, qui n’avaient plus gagné depuis six rencontres, ont pris confiance au fil des minutes et ont décroché leur première victoire par plus d’un but d’écart cette saison (2-0). De quoi retrouver un peu de confiance et quitter la place de barragiste. Défait par Lyon le week-end dernier (1-2), Caen était venu sur l’île du Ramier avec l’ambition de faire un résultat. Capables de se projeter rapidement vers l’avant grâce, notamment, aux ouvertures millimétrées de Youssef Aït Benasser, les Normands auraient même pu prendre les commandes au tableau d’affichage. Ils ont cependant manqué d’efficacité, à l’image d’un Ivan Santini plus maladroit qu’à l’accoutumée et surtout de la tentative ratée par Nkololo et narrée plus haut. Malherbe a accusé le coup après le premier but toulousain et n’a jamais semblé en mesure de revenir dans la partie, malgré une nouvelle grosse occasion pour Christian Kouakou (88eme). Cette défaite n’a pas d’incidence pour l’équipe de Patrice Garande, qui reste calfeutrée dans la première partie de tableau (8eme). Elle a néanmoins le mérite d’illustrer les lacunes des Caennais à la finition, eux qui n’ont que l’avant-dernière attaque de l’élite (onze buts marqués seulement). Le film du match 23eme minute Première occasion pour Ivan Santini ! Alerté côté gauche, Jordan Nkololo centre en retrait pour l’attaquant croate, qui tente une reprise de volée difficile. Alban Lafont se détend bien et écarte le danger ! 34eme minute Subtil ballon en cloche de Giannelli Imbula à destination d’Andy Delort, parti à la limite du hors-jeu. L’attaquant toulousain tente de lober Rémy Vercoutre, sorti à sa rencontre, mais le cuir passe finalement juste au-dessus ! 37eme minute Très belle passe en profondeur de Youssef Aït-Benasser vers Ivan Santini, qui file vers la surface puis se remet sur son pied gauche pour tirer. Mais le Croate a trop tardé et Steeve Yago a pu contrer sa tentative. 60eme minute Enorme occasion pour le SMC ! Servi côté gauche, Ronny Rodelin centre à ras de terre d’un superbe extérieur du pied droit. Jordan Nkololo arrive lancé à hauteur du point de penalty mais voit sa reprise être détournée par la barre transversale ! 61eme minute (1-0) Toulouse ouvre le score ! Andy Delort déborde côté gauche et centre vers Corentin Jean, tout juste entré en jeu. Le ballon revient finalement vers Ola Toivonen dont la frappe, déviée par Damien Da Silva, finit au fond des filets ! 71eme minute Ola Toivonen dévie de la poitrine un centre de Steeve Yago et Giannelli Imbula peut reprendre le ballon. Mais Rémy Vercoutre réalise une parade de grande classe ! 74eme minute (2-0) Le TFC fait le break ! Damien Da Silva fauche Max-Alain Gradel dans la surface et l’arbitre désigne logiquement le point de penalty. L’Ivoirien se fait justice lui-même en envoyant un tir puissant dans la lucarne ! 81eme minute Au tour d’Alban Lafont de se mettre en évidence ! Sur un corner tiré par Julien Féret, Christian Kouakou s’élève plus haut que tout le monde et reprend de la tête. Le gardien toulousain se détend vite et repousse le ballon du bout des doigts. Tops et flops TOP 3 Très remuant dans son couloir gauche, Max-Alain GRADEL a fait parler sa vitesse pour mettre en difficulté Romain Genevois. L’international ivoirien a surtout transformé un penalty qu’il avait lui-même obtenu (74eme), mettant ainsi fin à la série de trois échecs consécutifs de son équipe dans cet exercice. Mis à l’écart du groupe il y a quelques semaines, Giannelli IMBULA a visiblement compris l’avertissement adressé par Pascal Dupraz. L’ancien Marseillais a été le meilleur Toulousain du premier acte, multipliant les percussions incisives et les passes précises. Plus discret en deuxième période, il aurait néanmoins pu marquer sans un superbe arrêt de Rémy Vercoutre (71eme). Décevant depuis le début de la saison, Ola TOIVONEN a lui aussi élevé son niveau de jeu ce samedi soir. L’attaquant suédois est directement impliqué sur l’ouverture du score (même si la LFP a préféré accorder le but à Damien Da Silva) et s’est montré utile dans le jeu avec ses remises et déviations. FLOP 3 Plutôt solide pendant les quarante-cinq premières minutes, Damien DA SILVA commis deux erreurs fatales ayant plongé son équipe vers la défaite. Le défenseur caennais a d’abord dévié une frappe d’Ola Toivonen dans ses propres filets (61eme), avant de concéder un penalty pour un tacle très en retard sur Max-Alain Gradel (73eme). Souvent pris de vitesse, il a en outre écopé d’un carton jaune suite à une faute sur Quentin Boisgard (88eme). Comme à son habitude, Ivan SANTINI n’a eu besoin que de quelques ballons exploitables pour créer le danger. Mais l’avant-centre croate a tantôt buté sur un Alban Lafont vigilant (23eme), tantôt trop tergiversé avant de tenter sa chance (37eme). Il a en revanche complètement disparu des écrans lors du second acte. Même s’il n’a, en soi, pas réalisé un mauvais match, Jordan NKOLOLO s’est surtout signalé en manquant une énorme occasion à l’heure de jeu (60eme). S’il avait réussi à marquer sur ce coup, la physionomie du match n’aurait à coup sûr pas du tout été la même. Monsieur l’arbitre au rapport M.Moreira avait plutôt mal débuté en oubliant un penalty pour une faute d’Alexandre Djiku sur Max-Alain Gradel (17eme). Mais l’homme en noir a ensuite bien maîtrisé les débats et ne s’est pas trompé en accordant un coup de pied de réparation aux Toulousains pour une faute indiscutable de Damien Da Silva sur… Gradel (73eme) La feuille de match L1 (17eme journée) / TOULOUSE – CAEN : 2-0 Stadium municipal (12 613 spectateurs) Pelouse en bon état Arbitre : M.Moreira (5) Buts : Da Silva (61eme, c.s.c.), Gradel (74eme, s.p.) pour Toulouse Avertissements : I.Diop (13eme) pour Toulouse, Djiku (68eme), Da Silva (88eme) pour Caen Toulouse Lafont (6) – Yago (6), I.Diop (cap) (5), Jullien (5), Amian (5) – Somalia (4) puis Jean (60eme), Imbula (7) puis Sangaré (88eme), Blin (5), Gradel (7) – Toivonen (6) puis Boisgard (79eme), Delort (5) N’ont pas participé : Goicoechea (g), I.Sylla, Cahuzac, Sanogo Entraîneur : P.Dupraz Caen Vercoutre (5) – Genevois (5) puis Armougom (65eme), Da Silva (3), Djiku (4), Guilbert (5) – Nkololo (4) puis Kouakou (69eme), Aït Benasser (6), Féret (cap) (5) puis Peeters (84eme), Repas (5) – Santini (4), Rodelin (5) N’ont pas participé : Samba (g), Sankoh, Avounou, Delaplace Entraîneur : P.Garande