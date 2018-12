L1 (J17) : Strasbourg n'ayant pas plié l'affaire, Caen est revenu au mental

Pourtant dominants dans tous les aspects du jeu, Strasbourg a été accroché par Caen, efficace de loin ce dimanche (2-2). Les deux formations ayant concédé le plus de matchs nuls se neutralisent logiquement.

Le debrief

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

L1 (17eme journée) / STRASBOURG - CAEN : 2-2

Strasbourg

Caen

C’est dans un Stade de la Meinau à guichets fermés pour la huitième fois en neuf réceptions que Strasbourg recevait des Normands en quête de points. Tout a très bien démarré pour les hommes de Thierry Laurey, qui ont ouvert le score sur une inspiration de Pablo Martinez dès la 4eme minute de jeu. Devant une équipe caennaise peinant à mettre le pied sur le ballon, les locaux ont oppressé les visiteurs, profitant de leur supériorité numérique et technique au milieu du terrain. Le duo Adrien Thomasson-Jonas Martin a littéralement dominé l’entrejeu lors de la rencontre, permettant à Lebo Mothiba de prendre la profondeur à de multiples reprises. Derrière, Martinez a consolidé le statut de favori lorsque les duels étaient nécessaires. Le RCS a également réussi à se montrer dangereux sur les côtés, notamment à gauche, avec un Anthony Caci très inspiré.Bien que solides défensivement, les Strasbourgeois ont dû faire face à des Caennais chanceux offensivement. Deux buts sur leurs trois tirs cadrés. Claudio Beauvue inefficace, un jeu en transmission très faible, des difficultés à combiner avec Malik Tchokounté, mais des réelles capacités à trouver le petit filet de Matz Sels. Faycal Fajr et Saïf-Eddine Khaoui ont permis aux leurs de revenir dans la rencontre, ce qui n’était pas chose facile au premier abord tellement la domination et la possession des joueurs de Strasbourg étaient évidentes. La lutte fut compliquée jusqu’à la dernière minutes, avec notamment unesuspicion de penalty, finalement annulée par Olivier Thual, puis une tête de Martinez boxée sur la ligne par un Brice Samba protecteur. Si Caen n’a toujours pas gagné depuis le mois de septembre, ce retour ne peut lui faire que du bien. De son côté, Strasbourg est rattrapé pour la deuxième fois de la semaine après avoir mené au score à domicile.Quelle inspiration de Pablo Martinez ! Au milieu du terrain, le numéro 4 de Strasbourg perce la défense normande et conclut d'un extérieur du pied gauche ! Imparable pour Brice Samba !Lancé sur le côté gauche, Caci adresse un centre à ras de terre pour Lebo Mothiba. L'attaquant, au point de penalty, contrôle et frappe du droit. Brice Samba se couche pour sortir le ballon en corner.Superbe enchaînement de Fayçal Fajr ! Sur un centre en profondeur du SMC, Matz Sels boxe le ballon à l'entrée de la surface. Fajr prend le temps de contrôler et frappe à ras de terre dans le petit filet opposé !Sur un enchaînement de une-deux au milieu de terrain, Thomasson lance Mothiba dans la profondeur. Seul face à Brice Samba, l'attaquant pique son ballon et trompe le gardien normand !Sur le côté gauche, Armougom adresse un centre au premier poteau pour Claudio Beauvue. Le gardien strasbourgeois boxe le ballon des deux poings et sauve son camp.Incroyable frappe de Saïf-Eddine Khaoui ! Sur un mauvais dégagement à l'entrée de la surface de Mitrovic, le nouvel entrant tente immédiatement sa chance d'une frappe sèche du gauche, dans le petit filet de Matz Sels !Sissoko chute dans la surface lors d'un duel avec Prince Oniangué. Olivier Thual fait appel à la VAR. Après vérification, il revient sur sa décision ! Sissoko est tombé en frappant la pelouse.Incroyable sauvetage de Brice Samba ! Sur un corner de Liénard, Martinez place sa tête au premier poteau. Le gardien normand boxe le ballon d'une main sur sa ligne !Profitant du manque de présence dans le milieu normand,a été l’atout numéro un de Thierry Laurey. Adroit dans ses passes, faisant preuve d’une belle vision de jeu pour trouver ses coéquipiers, et parfois même pour se retrouver en position de frappe, l’ancien du FC Nantes a excellé en ce dimanche après-midi.Avec autant d’espaces au milieu de terrain et une telle domination de ses coéquipiers dans ce secteur,n’avait plu qu’à prendre la profondeur et à se déplacer entre les lignes caennaises. Ce qu’il a fait. Un temps malchanceux, son ballon piqué lui a permis d’inscrire son 8eme but de la saison.Il a sauvé son équipe a de multiples reprises.est resté vigilant notamment sur les coups de pieds arrêtés strasbourgeois. Jusqu’à la dernière minute, lorsqu’il sauve le point du match nul aux siens.Caen n’a pas réussi à jouer avec son attaquant. Peinant à se créer des situations,a mis un terme à un grand nombre de tentatives d’accélérations du jeu. L’attaquant n’a pas proposé grand-chose cet après-midi.Alors que Beauvue et Fajr ont fait preuve de facilités techniques, accélérant le jeu un peu amorphe de Caen,l’a lui complètement ralenti, ratant même un certain nombre de passes.Il a manqué un peu d’efficacité à Strasbourg pour prendre 3 points. Souvent en position d’écarter ou de trouver un coéquipier dans l’intervalle,a trop souvent voulu tenter sa chance dans des situations compliquées.Match sans fausse note pour M.Thual, qui a averti Ibrahima Sissoko à juste titre pour contestation après une décision.Temps froid et sec - Pelouse en bon état: M.Thual (: Martinez (4eme) et Mothiba (24eme) pour Rennes. Fajr (22eme) et Khaoui (79eme) pour Caen.: Sissoko (85eme) pour Strasbourg: AucuneSels () - Lala (), Koné (), Mitrovic (cap) (), Martinez (), Caci () puis Lienard (75eme) - Martin (), I.Sissoko (), Corgnet () puis Da Costa (89eme), Thomasson () - Mothiba () puis Ajorque (81eme): Kawashima (g), Tchamba, Fofana, Zemzemi: T.LaureySamba (cap) () - Armougom (), Baysse (), Guilbert (), Gradit () puis Khaoui (63eme) - Diomandé (), Bammou () puis Joseph (73eme), Fajr () - Oniangué (cap) (), Beauvue () puis Zahary (90eme) - Tchokounté (: Zelazny (g), Deminguet, Crivelli, Ninga: F.Mercadal