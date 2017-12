L1 (J17) : L'OL réussit le hold-up parfait à Amiens

Moribond pendant plus d’une heure, l’Olympique lyonnais a décroché sur le fil une précieuse victoire en Picardie dimanche (1-2). Guerriers et parfois même séduisants, les Amiénois peuvent nourrir de gros regrets.

Le debrief Allumez le feu ! La voix du regretté Johnny Hallyday peinait à résonner dans un stade de la Licorne ouvert au vent. Mais qu’importe, cette affiche promettait beaucoup, entre deux équipes en grande forme. Amiens n’avait perdu qu’un seul de ses huit derniers matchs dans l’élite. De son côté, Lyon avait remporté ses 4 derniers déplacements en Ligue 1, meilleure série en cours. Bien calés dans la première moitié de tableau, les Picards ont entamé le match avec envie et sans complexe. Sur un centre lointain mal apprécié par Marcelo, Gakpé en a profité pour ouvrir les portes du pénitencier lyonnais. La formation rhodanienne a livré un premier acte emprunté : peu d’agressivité, beaucoup d’imprécisions techniques et aucun liant entre le milieu de terrain et les attaquants. Gakpé a même eu l’occasion de doubler la mise, mais Lopes a fait bonne garde. Le début de deuxième mi-temps n’était guère plus réjouissant pour Bruno Genesio, qui a vu par moments ses protégés se faire balader par une équipe amiénoise euphorique. Ça a duré jusqu’à l’heure de jeu et les sorties de Cornet et Depay, trop irréguliers et remplacés par Geubbels et Ndombélé. Le second n’a eu besoin que d’un quart d’heure pour offrir à Aouar l’égalisation, sur un modèle de une-deux côté gauche. La fin de match était très ouverte, jusqu’à ce qu’Amiens bénéficie d’un penalty bêtement concédé par Tousart. L’occasion était belle pour Kakuta, irrésistible jusque-là, mais sa frappe a buté sur le poteau gauche d’Anthony Lopes. Le tournant du match pour une formation picarde épuisée et qui a cédé sur la dernière action du temps additionnel. Sur un très bon service de Mariano, Aouar s’est offert un doublé et a délivré les 500 supporters lyonnais qui avaient fait le déplacement. Sans briller, l’OL a repris la deuxième place à l’AS Monaco, à la différence de buts. Cette victoire à l’arrachée permet aux Rhodaniens de garder leur bonne dynamique du moment, avant de recevoir l’OM dimanche prochain. Coup d’arrêt en revanche pour les Amiénois, provisoirement dixièmes. Avec trois points d’avance sur le premier relégable, les hommes de Christophe Pélissier peuvent s’en vouloir. Nul doute que s’ils livrent régulièrement ce genre de prestation, le maintien ne devrait pas poser trop de problèmes. Le film du match 9eme minute (1-0) But de Serge Gakpé ! Sur une longue transversale, El Hajjam trouve Avelar côté gauche. La trajectoire du centre du latéral brésilien surprend Marcelo. Au premier poteau, Konaté dévie pour Gakpé, qui conclut sans opposition. 20eme minute Tir cadré de Serge Gakpé ! Côté gauche, la frappe de Konaté est contrée par Marcelo. Kakuta est à deux doigts d’en profiter, mais est contré. Au second poteau, Gakpé est seul, mais bute sur Lopes, qui a jailli dans les pieds de l’attaquant picard. Le doublé de l’ancien Monégasque attendra. 68eme minute Tir non cadré de Houssem Aouar ! Sur une nouvelle montée dangereuse de Marçal, Gurtner intervient juste devant Geubbels au premier poteau. Le ballon revient sur Aouar, qui le catapulte au-dessus du but picard. 79eme minute (1-1) But de Houssem Aouar ! L’OL revient à hauteur ! Sur l’un des rares ballons perdus par Kakuta, le jeune milieu lyonnais lance Ndombélé dans le couloir gauche. L’ancien Amiénois centre à ras-de-terre en retrait. Le numéro 8 lyonnais s’arrache et se jette pour propulser le ballon au fond des filets picards ! 89eme minute Penalty manqué par Gaël Kakuta ! Tousart est sanctionné pour un accrochage sur Avelar sur un corner picard. Très bon ce dimanche, le malheureux meneur de jeu des locaux trouve la base du montant gauche de Lopes, parti du bon côté. 94eme minute (1-2) But de Houssem Aouar ! Lyon l’emporte sur l’ultime action du match. Lancé dans la profondeur par Geubbels côté droit, Mariano grille la politesse à Fekir, temporise et centre au second poteau pour Aouar. Libre de tout marquage, le milieu lyonnais croise parfaitement sa reprise de volée pour ajuster Gurtner. Quel sang-froid ! Tops et flops TOP 3 Houssem AOUAR est l’homme providentiel côté Lyonnais. Après un premier but rageur, il a fait preuve d’une grande finesse et de beaucoup de sang-froid pour conclure une offrande de Mariano au bout du temps additionnel. Toujours aussi adroit techniquement, il s’est bien repris après un premier acte difficile. Malgré son penalty loupé, Gaël KAKUTA a offert un récital au public de la Licorne. L’ancien espoir tricolore rayonne au milieu du terrain et justifie la confiance placée en lui par son club. Ses dirigeants ne devraient pas manquer de propositions le concernant. Fernando MARCAL a réalisé une belle prestation, notamment sur le plan offensif. Toujours disponible, l’ancien Guingampais a profité de la sortie de Depay pour peser davantage par ses montées incessantes. Son entente avec Aouar a fait des merveilles. FLOP 3 Maladroit offensivement et inutile dans le repli défensif, Maxwel CORNET est passé complètement à côté de son match. Habituellement en jambes à l’extérieur, l’ancien Messin a encore confirmé que le poste d’ailier n’est pas le sien. Memphis DEPAY connaît lui aussi une grosse baisse de régime. Incapable de faire la différence balle au pied, l’ancien Mancunien a peiné à combiner avec ses coéquipiers. Coupable sur les deux buts lyonnais, Oualid EL-HAJJAM a été l’un des rares Amiénois en difficulté sur le plan défensif. En concurrence avec Issa Cisshokho, le latéral marocain n’a sans doute pas marqué de points dans l’esprit de Christophe Pélissier. Monsieur l’arbitre au rapport Ça allait trop vite pour Olivier Thual ce dimanche après-midi. Des décisions litigieuses ont émaillé son arbitrage cet après-midi. Le cas Fekir, victime de nombreuses fautes mais aussi très nerveux, a été très mal géré. A noter l’expulsion de l’entraîneur lyonnais, Bruno Genesio, excédé par le laxisme du corps arbitral sur son capitaine. La feuille de match L1 (J17) : AMIENS – LYON : 1-2 (1-0) Stade la Licorne (9 130 spectateurs) Temps froid et venteux – Pelouse grasse Arbitre : O.Thual (4) Buts : Gakpé (9eme) pour Amiens – Aouar (79eme et 90eme) pour Lyon Avertissements : Monconduit (27eme) pour Amiens – Fekir (85eme) et Tousart (88eme) pour Lyon Expulsion : Aucune Amiens Gurtner (5) – Avelar (6), Dibassy (5), Prince (6), El Hajjam (5) – Monconduit (cap) (6), Zungu (5) – Manzala (5), Kakuta (5), Gakpé (6) puis Bourgaud (68e) – Konaté (5) puis L.Traoré (79e) N’ont pas participé : Bouet (g), Adénon, Ielsch, Cissokho, Baradji Entraîneur : C.Pélissier Lyon Lopes (6) – Marçal (6), Morel (6), Marcelo (5), Tete (4) -Tousart (4), Aouar (8) – Depay (4) puis Ndombélé (65e), Fekir (cap) (5), Cornet (4) puis Geubbels (64e) – Mariano (6) N’ont pas participé : Gorgelin (g), Diakhaby, Mendy, Rafael, Ferri Entraîneur : B.Genesio