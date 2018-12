L1 (J17) : Guingamp-Amiens, duel (déjà) important dans la lutte pour le maintien

Respectivement dernier et avant-dernier au classement, Guingamp et Amiens croiseront le fer ce samedi au Roudourou (20h00). Même s’il ne sera pas décisif dans l’immédiat, ce duel à couteaux tirés pourrait bien avoir son importance dans la lutte pour le maintien.

C’est probablement le principal avantage - voire même le seul - du remue-ménages qu’a subi la 17eme journée de Ligue 1. En raison des manifestations organisées par les gilets jaunes, six des dix rencontres de championnat programmées ce week-end ont été reportées à mi-janvier. Les supporters du PSG, de Marseille, de Lyon ou encore de Saint-Etienne devront prendre leur mal en patience. Pas de choc au sommet, pas de strass ni de paillettes, pas de Neymar ni de Kylian Mbappé. Les quatre affiches maintenues n’ont, à vrai dire, pas de quoi faire saliver les amateurs occasionnels de ballon rond. Et pourtant... Pour une fois, les projecteurs seront braqués sur « l’autre L1 », celle des équipes de milieu ou de bas de tableau (exception faite de Lille) qui, la plupart du temps, se contentent d’attirer la seule attention de leurs fidèles supporters. Une rencontre en particulier mériterait une audience à la hauteur de son importance : Guingamp-Amiens.

Kerbrat : « La situation ne peut pas être pire »

C’est de la lutte pour le maintien qu’il sera question, ce samedi au Roudourou (20h00). Dernier du championnat (8 points), Guingamp reçoit l’équipe située juste devant au classement, à savoir Amiens (13 points). Auteur d’un démarrage calamiteux (six défaites lors des six premières journées) et lanterne rouge depuis fin août, l’En Avant est toujours à la recherche d’une première victoire devant son public. Et le retour de Jocelyn Gourvennec sur le banc breton mi-novembre n’a pas changé grand-chose pour le moment (un point pris en trois matchs). « On est trop friable défensivement et, offensivement, on ne sait pas “tuer” les matchs, a résumé Christophe Kerbrat après le frustrant revers concédé à Dijon en milieu de semaine (2-1). La situation ne peut pas être pire que ce qu’elle est. Il faut aborder les matchs de manière plus conquérante et lâcher les chevaux. » Bien sûr, il serait prématuré d’enterrer les Guingampais avant même les fêtes de Noël. « Il reste beaucoup de matchs (22, ndlr), ça ne serait pas sérieux de lâcher maintenant, a affirmé Ludovic Blas. Guingamp ne doit pas aller en Ligue 2. On a 8 points, ceux qui nous précèdent en ont 13, ce n’est rien du tout ! »

Blas : « Victoire obligatoire »

Un succès permettrait aux Costarmoricains de revenir à deux longueurs de leurs adversaires du soir et leur ferait assurément un bien fou en terme de confiance. Une défaite aurait en revanche l’effet inverse. « On n’a pas le choix, on joue à la maison, c’est victoire obligatoire, a assuré Ludovic Blas. Il ne faudra pas faire d’erreur, être concentré, s’encourager… » Peut-être même plus que ce match, c’est la fin de la phase aller qui est primordiale pour l’EAG, opposé à trois concurrents directs en décembre (Dijon mercredi dernier, Amiens ce samedi et Monaco le 22 décembre, sans oublier la réception de Rennes entretemps). Balayés à Nîmes (3-0) et battus par Monaco (0-2), les Picards doivent également relever la tête sans trop tarder. Thomas Monconduit a cependant relativisé l’importance de ce déplacement en Bretagne. « Je ne pense jamais au classement, a avoué le milieu amiénois. Je ne songe qu’aux ingrédients que l’on va mettre sur le terrain. Je souhaite que l’on fasse le meilleur match à chaque fois, quel que soit l’adversaire. (...) Ce n’est pas un match crucial, nous n’en sommes pas à la 38eme journée ! »

Pélissier : « Guingamp aura la pression »

Du côté du club samarien, on tente donc de dédramatiser, en rappelant qu’il est tout sauf surprenant de voir Amiens lutter pour sa survie. « Dès le début, nous savions que nous allions être en bas de classement, a souligné Thomas Monconduit. Le club et l’équipe sont conditionnés pour cela. Ce serait inquiétant si le fond de jeu était vraiment mauvais, mais ce n’est pas le cas. » Christophe Pélissier estime pour sa part que Marcus Thuram et ses coéquipiers sont ceux qui auront le plus à perdre ce samedi soir. « Je suis surpris de voir Guingamp aussi bas, surtout au regard de leur potentiel offensif, a remarqué l’ancien coach de Luzenac. Voilà encore une preuve que l’aspect psychologique est très important en football. (...) Guingamp aura la pression. La peur n’évite pas le danger. Tout le monde a la lucidité, à l’intérieur du vestiaire, pour savoir qu’il y a urgence de points. Le plus important, c’est de montrer du caractère et de l’unité. Il faut être très fort mentalement quand on est au fond du classement. » Le perdant de ce duel en eaux troubles - s’il y en a un - ne sera évidemment pas condamné. Mais cette défaite risque de lui faire très mal. Au niveau comptable et, surtout, dans les têtes.