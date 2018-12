L1 (J17) : Corgnet préféré à Liénard, Crivelli sur le banc... Les compos de Strasbourg – Caen

Ce dimanche matin, Gianni Infantino, le président de la FIFA, était invité sur le plateau de Téléfoot sur TF1. Durant l'émission, le dirigeant du football est notamment revenu sur les Football Leaks.

Il n'a pas échappé à la fameuse question. Invité sur le plateau de Téléfoot sur TF1, Gianni Infantino, pointé du doigt pour sa supposée aide au PSG et à Manchester City au sujet du fair-play financier, a été interrogé sur les Football Leaks et le président de la FIFA a tenu à clarifier la situation, tout en formulant un démenti : «On n'a pas modifié une sanction, on a trouvé un accord avec les clubs. Je ne suis pas là pour tuer les clubs. C'était mon boulot de discuter avec les clubs. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut magouiller quelque chose avec autant de personnes liées au juridique et concernées par le sujet ? Il y a eu accord avec les clubs et ces accords ont été publiés et rendus publics. »