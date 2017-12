L1 (J17) : Angers se rassure face à Montpellier qui ne perd toujours pas

Mené au score par Montpellier, Angers a su réagir rapidement pour égaliser et gratter un point important dans la course au maintien samedi (1-1). Les Héraultais, eux, portent à six matchs leur série d’invincibilité.

Le debrief Avec sept matchs sans victoire en L1, Angers commençait à trouver le temps long. D’autant que cette mauvaise série avait plongé l’équipe angevine dans la zone rouge. Pas vraiment la situation idéale au moment d’affronter Montpellier et sa meilleure de défense de L1. Les hommes de Michel Der Zakarian restaient eux sur cinq matchs sans défaite. Et la différence de confiance des deux équipes s’est clairement vue sur la pelouse dès l’entame du match. Angers s’est positionné très bas, alors que Montpellier a pris les choses en main. Pour autant, la première période a été très pauvre en occasions, se résumant surtout à une grosse bataille au milieu. Au retour des vestiaires, les hommes de Stéphane Moulin ont changé leurs plans avec des ambitions revues à la hausse sous l’impulsion de l’entrée en jeu d’Angelo Fulgini. Et pourtant, sur une erreur d’appréciation d’Ismaël Traoré, ce sont les Montpelliérains qui sont parvenus à ouvrir le score sur un contre rondement mené. Heureusement pour Angers, la réaction n’a pas été longue à venir et Karl Toko Ekambi a égalisé sur une action d’école. Plus rien ne sera marqué, malgré une ultime frappe de Stéphane Sessegnon en toute fin de match. Nul logique entre deux équipes sur une dynamique différente, mais les Angevins se contenteront aisément de ce point gagné qui met fin à une série de trois défaites consécutives. Pour Montpellier, c’est une question d’habitude avec un cinquième nul en six matchs. Le film du match 13eme minute Belle action de Ninga sur le côté droit, il fixe puis accélère avant de servir Roussillon dans l’axe. Mais le latéral héraultais ne parvient pas à enchaîner avec une frappe. 23eme minute A l’entrée de la surface, Toko Ekambi enchaîne passements de jambes et frappe enroulée… Hilton détourne de la tête. 31eme minute Très belle action pour Angers avec un appel dans l’espace de Guillaume, qui avance puis sert Toko Ekambi dans le dos de la défense. Ce dernier frappe de suite, mais Roussillon revient in extremis en se jetant pour détourner le ballon qui était bien parti. 44eme minute Sur un corner tiré par Fulgini, Lecomte boxe le ballon sur Tait, qui frappe. C’est encore repoussé et ça file jusqu’à Fulgini qui enroule sa frappe. A côté. 51eme minute (0-1) Sur une belle action en contre, Sambia lance bien Roussillon, qui frappe à ras de terre, mais Letellier détourne du pied. I.Traoré est sur le ballon pour éloigner le danger, mais il ne le fait pas et Mbenza en profite pour marquer dans le but vide. 56eme minute (1-1) Superbe action collective avec Toko Ekambi, qui prend le ballon le long de la ligne de touche. Il s’appuie sur Fulgini qui lui remet d’une talonnade, il s’appuie ensuite sur Guillaume qui lui remet bien dans le sens du but et le Camerounais vient ajuster tranquillement Lecomte. 68eme minute Bel appel de Toko Ekambi, qui est servi dans la surface, mais sa frappe est repoussée du pied par Lecomte. 52eme minute Frappe soudaine de Sessegnon de 20 mètres. Le ballon frôle le poteau droit de Letellier qui n’avait pas bronché. Tops et flops TOP 3 FULGINI a transformé son équipe en entrant à la pause. Il a apporté du mouvement et su se rendre très disponible. Un vrai coaching gagnant pour Stéphane Moulin. TOKO EKAMBI a égalisé grâce à un très joli but et c’était largement mérité, tant il a été le seul Angevin à créer le danger. Il a toujours joué vers l’avant et pris ses responsabilités quand il le fallait. ROUSSILLON a bien défendu, mais a surtout été très offensif sur son côté gauche. Il s’est même retrouvé à plusieurs reprises dans la surface en position de conclure. Belle dépense d’énergie au service de son équipe. FLOP 3 NINGA n’a jamais existé dans ce match. Il a joué à l’arrêt et n’a pas su se montrer dangereux. I.TRAORE a été costaud la plupart du temps dans les duels, mais il a offert le but à Montpellier et c’est difficilement pardonnable, car cela aurait pu coûter très cher à son équipe. Le duo SKHIRI-LASNE a souffert au milieu. On peut même dire que les deux joueurs ont semblé complètement éteints et le jeu de Montpellier s’en est ressenti, notamment en seconde période. Monsieur l’arbitre au rapport M.Jochem a bien arbitré en étant proche des actions et en n’hésitant pas à sortir les cartons sur les actions chaudes. La feuille de match L1 (J17) : ANGERS – MONTPELLIER : 1 -1 Stade Raymond Kopa (10 000 spectateurs environ) Temps pluvieux – Pelouse glissante Arbitre : M.Jochem (6) Buts : Toko Ekambi (56eme) pour Angers – Mbenza (51eme) pour Montpellier Avertissements : Capelle (10eme), I.Traoré (32eme) et Pavlovic (83eme) pour Angers – Hilton (25eme) et Sambia (42eme) pour Montpellier Expulsion : Aucune Angers Letellier (5) – Manceau (5), I.Traoré (cap) (4), Pavlovic (6), Andreu (5) – Tait (5), Thomas (5), Ketkeophomphone (4) puis Fulgini (46eme-7), Capelle (6) puis Mangani (86eme) – Guillaume (6) puis Sunu (75eme), Toko Ekambi (7) N’ont pas participé : Mandrea (g), S.Ciss, Tarhat, L.Coulibaly Entraîneur : S.Moulin Montpellier Lecomte (7) – Aguilar (6), Hilton (cap) (6), Mukiele (6), P.Mendes (6), Roussillon (7) – Skhiri (4), Lasne (4), Sambia (6) – Mbenza (6) puis Sessegnon (78eme), Ninga (3) puis S.Camara (62eme) N’ont pas participé : Pionnier (g), Cozza, Congré, Piriz, Bérigaud Entraîneur : M.Der Zakarian