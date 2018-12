L1 (J16) : Tout ce qu’il faut savoir sur Strasbourg - PSG

Tiémoué Bakayoko (Chelsea) parti pour rester à Milan ?

#Bakayoko souhaiterait rester à Milan. L'agent du joueur doit maintenant convaincre #Chelsea de baisser les 35M demandés. Il serait plus facile de voire Bakayoko rester en cas de qualif en Ligue des Champions. [La Gazzetta dello Sport] #Forza pic.twitter.com/jtikMHrzDP — AC Milan - France (@acmilanfrance1) 4 décembre 2018

Mauro Icardi trop gourmand pour l’Inter Milan ?

CdS - Rinnovo Icardi, trattative bloccate: ecco a quando il prossimo incontro Wanda-Ausilio - https://t.co/C9zHFPxirb — passioneinter.com (@passione_inter) 4 décembre 2018

Isco (Real Madrid) dragué par la Vieille Dame

[Tuttosport] La dernière folie du Real "Vous voulez Isco ? C'est 700M" Milik maintient le Napoli à 8 pts de la Juventus. pic.twitter.com/2tJryGVnms — Juventus Sénégal🇸🇳 (@JuventuSenegal) 4 décembre 2018

Chelsea se lance officiellement pour Christian Pulisic (Dortmund)

Bilbao : L'entraîneur prend la porte

L’Athletic Club a décidé de mettre fin au contrat qui liait son entraîneur Eduardo Berizzo à l'entité. Dès demain, mercredi 5 décembre, Gaizka Garitano sera responsable de la direction de l’équipe première de l’Athletic Club. Mila esker Eduardo, zorte on! #AthleticClub pic.twitter.com/D25les4m94 — Athletic Club (@Athletic_fr) 4 décembre 2018

Prêté depuis l’été dernier par Chelsea au Milan AC, le milieu de terrain récupérateur franco-ivoirien Tiémoué Bakayoko (24 ans) s’est progressivement imposé comme un homme fort du dispositif de Gennaro Gattuso. Après des débuts délicats, l’ancien joueur de Monaco a notamment profité de certaines blessures pour faire son trou, mais les Rossoneri seraient aujourd’hui convaincus par ses performances. A tel point que l’actuel quatrième de Serie A envisagerait de le conserver la saison prochaine, a-t-on appris dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.Lié jusqu’en juin 2021 avec l’Inter Milan, l’attaquant international argentin Mauro Icardi (25 ans) a récemment émis le souhait de poursuivre l’aventure en Lombardie, mais les discussions pour une éventuelle prolongation de contrat seraient visiblement en stand-by. Selon les informations de nos confrères du Corriere dello Sport, les deux parties resteraient éloignées, et la dernière offre des Nerazurri n’aurait pas été du goût de Wanda Nara, la compagne et conseillère de l’ancien joueur de la Sampdoria Gênes, qui a été recruté pour treize millions d'euros il y a cinq ans. Avec une proposition inférieure à six millions d’euros par an (sur la base fixe), la formation entraînée par Luciano Spalletti serait apparemment loin du compte, même si l’optimiste resterait de mise compte tenu du discours tenu par le natif de Rosario, auteur de huit buts cette saison en Serie A (+ deux passes décisives).Dans le viseur de Tottenham, Chelsea et Manchester City, le meneur de jeu international espagnol Isco (26 ans) aurait aussi la cote en Serie A. Selon les informations de Tuttosport, l’ancien joueur de Malaga et de Valence figurerait dans les petits papiers de la Juventus Turin, qui aurait également ciblé Paul Pogba ou encore James Rodriguez sur le marché des transferts. Alors que le natif de Benalmádena ne serait pas spécialement heureux, la Vieille Dame aurait décidé de passer à la vitesse supérieure. Son profil serait fortement apprécié par Massimiliano Allegri et pourrait être un atout de choix pour les Bianconeri. A lire aussi >> Paul Pogba (Manchester United) prêté à la Juventus Turin ? Lié jusqu’en juin 2020 avec le Borussia Dortmund, l’ailier international américain Christian Pulisic (20 ans) susciterait l’intérêt prononcé et concret de Chelsea. Alors que Liverpool, Paris ou encore Manchester United seraient aussi sur le coup, les Blues auraient pris les devants sur le dossier du natif d’Hershey. A en croire certains échos de la presse anglaise (Evening Standard), la formation managée par Maurizio Sarri aurait effectué une première approche officielle au sujet du numéro 22 des Jaune et Noir, qui est apparu à huit reprises cette saison en Bundesliga (1 but et 2 passes décisives).Nommé à l’intersaison, Eduardo Berizzo n’aura passé que quelques mois sur le banc de l’Athletic Bilbao. 18eme de Liga, le club basque a subi un cinglant revers sur la pelouse de Levante lundi soir (3-0). Un revers auquel n’a pas survécu l’ancien coach de Séville, dont le limogeage a été annoncé ce mardi. « Gaizka Garitano (ndlr : entraîneur de la réserve) sera responsable de la direction de l'équipe première », précise le club dans un communiqué.