L1 (J16) : Tout ce qu’il faut savoir sur Caen - Nîmes

1) Betrand Traoré (23 ans – Olympique Lyonnais)

2) Boureima Hassane Bandé (20 ans – FC Malines /Ajax Amsterdam)

3) Djibril Ouattara (19 ans – Fonctionnaires de Bobo-Dioulasso)

Douze mois au rythme du ballon rond ! Nombreux ont été les joueurs burkinabé à briller de mille feux tout au long de l’année 2018. Aux quatre coins du Monde, ils ont porté haut les couleurs du pays desen enchaînant les performances de haute volée. Le moment semble donc opportun pour vous, fidèles amis d’, d’honorer nos dignes champions et ce, en désignant le meilleur joueur burkinabé de l’année parmi les trois nominés ci-après :Auteur de 19 réalisations en 49 apparitions cette année sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, l’étoile montante du football burkinabé compte parmi nos représentants africains évoluant sur le « Vieux Continent » qui n'ont pas cessé de régaler les amoureux du ballon rond ces douze derniers mois. La redoutable patte gauche de l’Etalon a également illuminé les récentes apparitions de sa sélection nationale avec notamment un but victorieux signé face au Cameroun en amical en mai dernier (1-0).Le jeune prodige du FC Malines (D1 belge) a achevé la saison 2017/2018 avec 12 buts dans son escarcelle. Des performances exceptionnelles qui ont valu au joyau burkinabé de 20 ans d’être élu en juillet dernier « meilleur espoir du Championnat belge ». Attirés par les prouesses de l’attaquant des Etalons, les dirigeants de l’Ajax Amsterdam ont versé plus de 8 millions d'euros pour s’attacher ses services l’été dernier.Grande révélation de l’année 2018 du championnat burkinabé, le jeune canonnier des Fonctionnaires de Bobo-Dioulasso (ASFB), Cheick Djibril Ouattara, n'en finit plus d'impressionner les observateurs. Véritable poison pour les défenses adverses, il a été sacré meilleur buteur du championnat national avec 15 réalisations au compteur. La pépite de 19 ans a également fêté sa première convocation en équipe nationale cette année lors du match amical face au Cameroun en mai dernier.