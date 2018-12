L1 (J16) : Toulouse l’emporte à Reims et renoue avec la victoire

Réaliste en première période puis courageux après la pause, Toulouse a pris le meilleur sur une équipe de Reims maladroite en attaque (0-1). Les Violets décrochent leur première victoire depuis plus de trois mois et prennent un peu d’air au classement.

Reims

Toulouse

1er septembre. Avant le coup d’envoi, cette date coïncidait avec celle de la dernière victoire de Toulouse en Ligue 1 (1-2, à Guingamp) et de la dernière défaite de Reims à domicile (0-1, contre Montpellier). Ces deux séries couraient donc depuis un peu plus de trois mois. Elles ont pris fin ce mercredi soir. Le TFC s’est en effet imposé à Auguste-Delaune au terme d’une partie indécise et engagée (0-1). Avec une défense à cinq et sans Jean-Clair Todibo ni Christopher Jullien (écartés), la formation haut-garonnaise a d’abord cherché à bien défendre, mais a aussi réussi à placer quelques banderilles. Et juste avant la pause, Issiaga Sylla a donné un avantage pas forcément immérité aux visiteurs (45eme+2). Les Violets ont ensuite tenu bon tout au long d’un second acte dominé par les Rémois. Mauro Goicoechea a sorti le grand jeu, Manu Garcia a été expulsé (96eme) et, à la fin, c’est donc le club de la Ville rose qui a empoché les trois points. De quoi prendre cinq longueurs d’avance sur la zone rouge et engranger un peu de confiance.Spécialiste des clean-sheets (neuf, un record en Europe), le Stade de Reims n’a donc pas gardé sa cage inviolée face aux Toulousains. Les Champenois ont dû courir après le score pendant toute la durée du second acte, sans parvenir à égaliser. Le portier adverse (45eme+3, 56eme), le poteau (58eme) et la robuste défense du Téfécé ont contrarié les plans des hommes de David Guion. Mais ces derniers ont surtout manqué de précision à la finition. Un mal récurrent pour le promu, qui dispose de la pire attaque de l’élite (dix buts marqués) et n’a pas su trouver les solutions face à une arrière-garde pourtant très perméable. Ce revers n’est pas inquiétant pour les Rémois, qui basculent malgré tout dans la deuxième partie de tableau (11emes). Il a néanmoins le mérite de symboliser les carences des Rouge et Blanc dans le secteur offensif.Première occasion pour Reims ! Suite à un corner, Rémi Oudin récupère le ballon dans la surface et centre fort à ras de terre. Surpris, Björn Engels ne parvient pas à cadrer sa reprise !Quelle opportunité pour Toulouse ! Corentin Jean intercepte une relance approximative de Björn Engels et se présente à l’entrée de la surface. La frappe du gauche de l’ancien Monégasque passe juste à côté du poteau droit d’Edouard Mendy !Le TFC ouvre le score ! Servi par Aaron Leya Iseka, Corentin Jean s’infiltre sur le côté droit de la surface et centre vers Max-Alain Gradel. Edouard Mendy repousse la tentative de l’Ivoirien mais Issiaga Sylla suit bien et conclut de près !Rémi Oudin déborde sur le côté gauche et centre vers Mathieu Cafaro, qui reprend du droit aux abords de la surface. Mauro Goicoechea est sur la trajectoire !Depuis le côté droit, Thomas Foket adresse un centre que Xavier Chavalerin reprend de la tête. Mauro Goicoechea se déploie de tout son long et écarte le ballon au prix d’une très belle parade !Yunis Abdelhamid dévie de la tête un centre de Thomas Foket. Battu, Mauro Goicoechea est sauvé par son poteau !Toulouse va finir à dix ! Manu Garcia écope d’un deuxième carton jaune suite à un tacle à retardement sur Moussa Doumbia et est donc logiquement expulsé !Mission accomplie pour Mauro. Aligné dans le but toulousain en raison de la suspension infligée à Baptiste Reynet, le gardien uruguayen a été impeccable de bout en bout. Très propre dans ses sorties aériennes, il a en outre effectué plusieurs parades décisives (45eme+3, 56eme).Rarement titularisé cette saison, Issiagatire profit du changement de système opéré par Alain Casanova pour se mettre en évidence. L’international guinéen a souvent pris le meilleur sur ses vis-à-vis dans le couloir gauche et s’est distingué en inscrivant l’unique but de la partie (45eme+2).Débuts réussis pour Bafodé. Pour sa première apparition chez les professionnels, le Pitchoun a dégagé une certaine sérénité et n’a pas hésité à faire preuve d’audace en apportant le surnombre sur le côté droit.A lui seul, Pabloa illustré les difficulté rémoises sur le plan offensif. L’attaquant italo-argentin n’a pas été avare d’efforts, mais il a trop souvent buté sur la solide défense toulousaine et n’a pas su convertir les quelques occasions qu’il a eues à se mettre sous la dent.De toute évidence, Björnn’a pas réalisé son meilleur match depuis qu’il évolue sous le maillot du Stade de Reims. Auteur d’une relance hasardeuse qui a failli permettre à Corentin Jean d’ouvrir le score (30eme), le Belge n’a pas toujours été propre dans ses interventions. Il aurait même pu être expulsé pour une faute sur le même Jean (60eme).L’entrée en jeu den’a pas servi à grand-chose. Arrivé sur la pelouse à une vingtaine de minutes du coup de sifflet final (68eme), le joueur prêté par Manchester City a été incapable d’aider son équipe à conserver le ballon et a même pris deux cartons jaunes, synonymes d’expulsion (78eme, 96eme).Après une première période plutôt tranquille, M.Stinat a été mis à rude épreuve pendant le second acte. L’homme en noir a distribué pas moins de huit cartons jaunes et un carton rouge, à l’attention de Manu Garcia (96eme). L’homme en noir aurait également pu expulser Björn Engels, auteur d’une grosse faute sur Corentin Jean (60eme).Temps humide – Pelouse en bon état: M.Stinat (: I.Sylla (45eme+2) pour Toulouse: Romao (47eme), Engels (60eme) et M.Doumbia (79eme) pour Reims - Gradel (39eme), Durmaz (46eme), I.Sylla (77eme), Manu Garcia (78eme) et B.Diakité (81eme) pour Toulouse: Manu Garcia (96eme) pour ToulouseE.Mendy () – Foket (), Engels (), Abdelhamid (), Konan () – Romao (cap) () puis Ndom (82eme), Chavalerin () – Oudin () puis Suk (70eme), Cafaro () puis H.Kamara (62eme), M.Doumbia () – Chavarria (: J.Carrasso (g), Métanire, Fontaine, Mbemba: D.GuionGoicoechea () – B.Diakité (), Amian (), Mbia (), Moubandjé (), I.Sylla () – Jean () puis Manu Garcia (68eme), K.Sidibé () puis Cahuzac (62eme), Durmaz () puis Dossevi (87eme), Gradel (cap) () – Leya Iseka (: Carvalho (g), Moreira, Bostock, Mubele: A.Casanova