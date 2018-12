L1 (J16) : Monaco bat Amiens et sort de la zone rouge

Grâce à un double de Radamel Falcao, Monaco a glané un succès précieux sur la pelouse d’Amiens, mardi soir. Le club de la Principauté sort provisoirement de la zone rouge.

Le debrief

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

L1 (J16) / AMIENS - MONACO : 0-2

Amiens

Monaco

Cela ne restera clairement pas comme la plus grande prestation de l’histoire de l’ASM, mais les hommes de Thierry Henry ont fait le boulot ce mardi soir. En déplacement pour affronter Amiens, un concurrent direct, les Monégasques ont su faire preuve de sérieux pour rebondir après la défaite concédée samedi dernier contre Montpellier (2-1). Grâce à deux penalties transformés par Radamel Falcao (43eme et 97eme), les visiteurs ont su faire la différence face à une formation picarde qui a confirmé ses limites du moment. Avec le Colombien Juan Ferney Otero en pointe, les troupes de Christophe Pélissier ont cruellement manqué de poids pour inquiéter la défense asémiste. Sans génie mais avec application, le club de la Principauté glane donc un succès qui lui permet de sortir provisoirement de la zone rouge, une première depuis le 25 septembre dernier. Cela ne reste évidemment qu’un nouveau petit pas vers le maintien, mais les coéquipiers de Diego Benaglio n'ont pas eu peur de gagner cette fois-ci. Si Monaco s'offre une bouffée d'oxygène en attendant le reste de cette 16eme journée de Ligue 1, l'écurie du président Bernard Joannin continue de couler avec une troisième défaite. Inquiétant...Servi aux abords de la surface de Monaco, Gnahoré tente sa chance du pied droit. Légèrement décalé côté gauche, le joueur prêté par Palerme arme une frappe de l’extérieur qui ne trouve pas le cadre du but de Benaglio.A la suite d’une faute de Krafth sur B.Badiashile dans la surface amiénoise, l’arbitre désigne logiquement le point de penalty. Falcao se charge de transformer la sanction du pied droit. Sa frappe croisée prend à contre-pied Gurtner.Trouvé sur le côté droit de la surface de Monaco, Krafth tente une reprise de volée du plat du pied droit, mais cela termine à côté du poteau gauche de Benaglio.Sur le côté droit de la surface monégasque, Krafth est à la retombée d’un centre de Dibassy et déclenche une nouvelle reprise de volée du pied droit. Benaglio effectue une parade sur sa gauche afin de sortir le ballon en corner.Légèrement décalé sur le côté droit de la surface l’ASM, Mendoza déclenche une frappe brossé du pied gauche, mais cela termine au-dessus du but de Benaglio.Dibassy est sévèrement expulsé pour un pied haut sur FalcaoM.Brisard désigne une nouvelle fois le point de penalty à la suite d’une sortie dans les pieds de Gurtner sur Pelé. Une décision logique, et Falcao réalise un copier-coller de son premier but.Associé au Polonais Glik au sein de la charnière de l’ASM,(20 ans) n’a pas réalisé un match extraordinaire, mais le natif de Limoges a su faire preuve de sobriété pour contenir les assauts amiénois. Préféré au Brésilien Jemerson, l’espoir monégasque s’est aussi illustré en obtenant le premier penalty transformé par Falcao.s’est montré discret dans le jeu, mais l’essentiel a été assuré avec un doublé sur penalty. Le capitaine monégasque n’a pas tremblé pour offrir trois points précieux à son équipe. Le Tigre est impliqué sur la moitié des buts des siens en Ligue 1 cette saison (16 au total).Auteur de la faute qui amène le premier penalty transformé par Falcao,a précipité la chute de son équipe, mais il ne faut pas oublier que le latéral suédois a été le joueur amiénois le plus dangereux ce mardi soir. Le joueur prêté par Bologne s’est procuré deux belles occasions en seconde période, mais cela n’a pas voulu sourire.Titularisé en pointe,a connu une soirée délicate face au duo composé de Glik et B.Badiashile. Le Colombien n’est pas resté figé pour essayer de toucher le ballon, mais ce n’était pas suffisant dans un rôle qui n’est clairement pas le sien.Prêté par le FC Séville,était aligné un rôle de meneur de jeu qui devait lui permettre d’organiser les offensives amiénoises, mais sa mission était quasi impossible sans un point d’appui pour fixer la défense de l’ASM. Malgré quelques éclairs, le Brésilien n’a pas eu assez d’impact.Aligné sur le côté gauche de l’attaque monégasque,a livré une nouvelle prestation des plus neutres. Avec trente-quatre petits ballons touchés (et 75% de passes réussies), le Diable Rouge n’a pas apporté suffisamment. Une mauvaise habitude pour un joueur qui a coûté douze millions d’euros l’été dernier.Une bonne prestation de la part de M.Brisard, mais c’était une erreur d’expulser Dibassy dans les arrêts de jeu. La faute du défenseur amiénois ne méritait par un rouge direct.Temps frais - Pelouse en bon état: M.Brisard (: Falcao (43eme sp et 97eme sp) pour Monaco: Monconduit (54eme) et Adenon (90eme) pour Amiens – Tielemans (60eme) et Aït Bennasser (86eeme) pour Monaco: Dibassy (93eme) pour AmiensGurtner () – Krafth (), Gouano (cap) (), Adenon (), Dibassy () – Gnahoré () puis Segarel (79eme), Blin () puis Bodmer (73eme), Monconduit (), Mendoza () – Ganso () – Otero () puis Ghoddos (61eme): Dreyer (g), El Hajjam, Lefort, Timite: C.PélissierBenaglio () – Pierre-Gabriel (), Glik (), B.Badiashile (), Raggi () – Henrichs (), Tielemans (), Aït Bennasser (), Pelé (), Chadli () puis Massengo (74eme) – Falcao (cap) (: L.Badiashile (g), Jemerson, Biancone, S.Diop, K.Thuram, Isidor: T.Henry