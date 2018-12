L1 (J16) : Mbappé sur le banc, Paris avec une équipe remaniée... Les compos de Strasbourg - PSG

Dans un match complètement fou, Bordeaux a arraché la victoire à la dernière minute du temps réglementaire (3-2). Victime de nombreux faits de jeu, Saint-Etienne peut nourrir pas mal de regrets.

L1 (16eme journée) / BORDEAUX – SAINT ETIENNE : 3-2

Bordeaux

Saint-Etienne

Un match historique. C’est comme ça que l’on pouvait présenter ce 113eme duel entre Bordeaux et Saint-Etienne qui par la même occasion devenait l’affrontement le plus disputé en Ligue 1. A la maison, Bordeaux voulait en profiter pour confirmer le bon point pris face au PSG (2-2) alors que Saint-Etienne restait sur une brillante victoire (3-0) face à Nantes. L’objectif pour les Verts était de se rapprocher encore un peu plus du podium, qui s’annonce très disputé cette saison, en réussissant à prendre trois points en déplacement, chose trop rare. Pour le club aquitain, l’ambition était avant tout de retrouver le goût de la victoire car les Girondins restent sur quatre matchs nuls et six matchs sans victoire en Ligue 1. Au final, ce sont les Girondins qui ont réussi à mettre fin à leur série de matchs sans victoire et pourtant ce fut loin d’être facile. Plus actifs, les Stéphanois ont d’abord pris l’avantage logiquement grâce à un pressing plus haut et une volonté d’aller vite vers l’avant. Mais une erreur de Ruffier a coûté l’égalisation et une arcade à Subotic qui a dû sortir prématurément. Le sort s’acharnait alors sur les Verts qui voyaient Debuchy se blesser à son tour.Après huit minutes de temps additionnel, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score de parité (1-1). Le scénario s'est répété en seconde période avec une équipe stéphanoise plus entreprenante mais des Bordelais en réussite. Et encore des faits de jeu en défaveur de Saint-Etienne avec un penalty accordé grâce au VAR et un carton rouge pour Sankharé annulé grâce... à la vidéo encore une fois. Autant dire que Jean-Louis Gasset n’a pas vraiment apprécié l’arbitrage de M.Turpin. Volontaires, les Stéphanois ont tout de même réussi à égaliser sur une action très confuse. Mais c’était sans compter sur la réussite insolente des Bordelais ce mercredi avec un but de Pablo à la dernière minute qui clôturait les débats. Les Girondins retrouvent donc le goût de la victoire après six rencontres sans y parvenir, alors que l'ASSE confirme ses difficultés en déplacement. Des Stéphanois qui n’ont pas su profiter du faux-pas des trois équipes classées devant eux pour se rapprocher du podium. Il faudra donc repartir de l’avant dès le prochain match face à... l’OM.Sabaly vient de son côté droit, il repique et à l'approche de la surface, il enroule une frappe du gauche qui vient s'écraser sur le poteau droit de Ruffier qui était battu.Bon contre avec Cabella à la baguette mais il tergiverse trop avant de servir Khazri et Salibur, seuls de l'autre côté.Récupération haute de Cabella qui percute bien et sert magnifiquement Diony dans le dos de la défense bordelaise. L'ancien Dijonnais ne rate pas l'offrande et trompe Costil de près, en une touche.Sur un centre de Poundjé, Ruffier heurte violemment Subotic en lui mettant le genou en pleine tête. Ce contact lui fait rater son dégagement des poings. Le ballon est alors effleuré par Otavio puis arrive sur Briand qui manque aussi sa reprise du gauche mais touche tout de même le ballon qui va au fond des filets malgré la présence de Debuchy sur la ligne.Bonne balle en profondeur pour Karamoh qui défie Ruffier sorti à sa rencontre. Le goal des Verts remporte le duel.Bon travail de Polomat qui pénètre dans la surface, fixe et décale parfaitement Salibur qui enchaîne contrôle-frappe mais rate le cadre !!!Sur une frappe enroulée de Karamoh, le ballon est touché de la main involontairement par Saliba. M.Turpin fait appel à la VAR et décide d’accorder un penalty que Kamano marque d’une frappe plat du pied qui prend Ruffier à contrepied.Sur une balle au second poteau, Cabella reprend du gauche, le ballon rebondit sur le poteau et Khazri arrive pour le mettre au fondAu milieu du terrain, Sankharé est retenu par le maillot par Selnaes, l’ancien Parisien pousse le Stéphanois qui se jette par terre en se touchant le visage. L’arbitre sort un rouge pour le Bordelais avant de l’annuler suite à l’intervention de la VAR. Il pensait qu’il y avait eu un coup de poing qui n’existait pas.Sur un corner rentrant frappe de la gauche, Pablo surgit au premier Poteau et marque d’une belle tête piquée à bout portant.Rémya été le véritable chef d’orchestre de son équipe grâce à sa technique haut de gamme. Il a multiplié les caviars pour ses coéquipiers sans jamais faiblir physiquement.Après un début de match timide,est monté en puissance pour finir par faire la loi au milieu de terrain. Percutant, il a souvent transpercé les lignes à l’image d’un véritable jouer « box to box ».Imprévisible, Yanna encore régalé le public sur quelques gestes techniques incroyables. Sa vivacité a aussi fait du mal aux Stéphanois, notamment ses changements d’appui à cent à l’heure.Yanna été trop discret au milieu. Il n’a pas réussi à donner le tempo à son équipe, en jouant souvent trop bas.Fautif sur le premier but bordelais, Stéphanen’a pas dégagé une grande sérénité. Il a souvent hésité dans ses sorties. Pas au mieux de sa forme.Jimmyn’a pas vraiment pesé sur les débats. Présent seulement par intermittence, il a eu du mal à être touché par ses coéquipiers.M.Turpin a eu beaucoup de travail et il peut dire merci au VAR d’avoir réparé ses erreurs, notamment sur l’expulsion de Sankharé. Sur le penalty accordé, sa décision semble contestable même s’il n’y a pas scandale.Temps couvert – Pelouse en bon état: M.Turpin (: Briand (22eme), Kamano (57eme sp) et Pablo (90eme) pour Bordeaux – Diony (16eme) et Khazri (67eme) pour Saint-Etienne: Sankharé (77eme) et Sabaly (83eme) pour Bordeaux – Saliba (57eme), Khazri (65eme) et Selnaes (75eme) pour Saint-Etienne: AucuneCostil (cap) () – Y.Sabaly (), Koundé (), Pablo (), Poundjé () – Lerager (), Otavio (), Z.Youssouf () puis Sankharé (46eme,) – Karamoh () puis De Préville (84eme), Briand (), Kamano () puis Cornélius ( 79eme): Poussin (g), Jovanovic, Palencia, Tchouaméni: E.Bédouet et RicardoRuffier (cap)() – Debuchy () puis Monnet-Paquet (36eme,), Subotic () puis Saliba (26eme,), Kolodziejczak (), Polomat () – Selnaes (), M’Vila() – Salibur (), Cabella (), Diony () puis Beric (84eme) - Khazri (: J.Moulin (g), Diousse, Nordin, M.Camara: J.L.Gasset