L1 (J16) : L'OL reprend sa marche en avant à Caen

En dépit d'une fin de match à suspense, l'Olympique Lyonnais a repris sa marche en avant en gagnant à Caen ce dimanche. Un succès rassurant pour Lyon, battu par Lille en milieu de semaine.

Le debrief

Bruno Genesio voulait attendre ce dimanche pour être certain que la défaite contre Lille en milieu de semaine n’était qu’un accident. L’entraîneur peut être rassuré. A Caen, face à l’une des meilleures défenses du championnat sur cette première partie de saison, l’OL a livré un match sérieux et a repris sa marche en avant au classement. Pourtant il y avait de quoi prendre froid en Normandie ce dimanche. Sous une pluie battante et sur une pelouse en très mauvais état, les Lyonnais ont dû s’employer pour poser le jeu sans pouvoir se reposer sur un grand Nabil Fekir. Encore en-dedans, surtout en première période, le capitaine lyonnais a surtout observé le bon travail de Houssem Aouar, Memphis Depay et Maxwel Cornet pour prendre à revers la défense caennaise. Le dernier cité a d’ailleurs ouvert le score dès la 10eme minute d’une frappe opportuniste dans la surface adverse.

Ce but a réveillé les vingt-deux acteurs, qui ont alors offert un très beau spectacle au public du stade Michel-d’Ornano jusqu’à la mi-temps. L’OL sur une reprise de Fekir, le SMC sur un centre-tir de Mbengue puis sur une tête de Djiku, puis à nouveau Lyon avec des face-à-face de Fekir et Marcelo, les occasions se sont enchaînées en quelques minutes à peine sans qu’aucun gardien ne cède. Plus hachée en deuxième période, la partie a définitivement basculé dans le sens des Rhodaniens sur une réalisation de toute beauté de Mariano. Un but qui a mis à l’abri l’OL et qui n’a pas réveillé Caen. Il a fallu attendre le dernier quart d’heure pour voir les hommes de Patrice Garande se ruer vers l’avant. Pas en réussite sur leurs premiers assauts, les Normands ont fini par réduire l’écart sur une frape de Santini. Une réalisation qui a redonné espoir aux supporters locaux et qui a fait trembler l’OL jusqu’au bout mais sans qu’un deuxième but ne soit marqué. Après trois matchs sans défaite, Caen rechute et abandonne sa sixième place au Stade Rennais.

Plus haut, Lyon revient à neuf points du PSG et met la pression sur Marseille, qui devra gagner à Montpellier ce dimanche soir pour reprendre sa place de dauphin du leader parisien. Surtout, le club du président Aulas prépare bien son déplacement à Bergame pour y disputer la première place de son groupe de Ligue Europa à l’Atalanta. Un match qui pourrait toutefois se faire sans Marçal et Cornet, tous les deux sortis sur blessure en deuxième période ce dimanche après-midi. La seule ombre au tableau d’un match qui devrait satisfaire Bruno Genesio. Même si comme trop souvent depuis qu’il est sur le banc lyonnais, celui-ci aurait aimé ne pas trembler jusqu’au bout.

Le film du match

10eme minute (0-1)

But de Lyon ! Sur un centre de Fekir, Mariano et Depay se gênent à la réception. Le ballon revient sur Cornet qui tente sa chance du gauche avec beaucoup d’opportunisme, et marque malgré la présence de Da Silva, un peu court sur la ligne pour détourner.

20eme minute

Dos au jeu au premier poteau, Santini privilégie l’option collective et joue en retrait vers Aït Bennasser qui frappe à l’entrée de la surface mais voit son tir échouer au ras du poteau de Lopes.

21eme minute

Fekir proche d’un superbe but ! Trouvé par un centre de Cornet au point de penalty, le capitaine de l’OL tente d’exécuter un reprise de volée mais son tir vient seulement lécher le haut de la transversale de Vercoutre.

26eme minute

Le centre de Mbengue se transforme en tir et prend la direction du cadre. Lopes est trompé par la trajectoire et peut remercier son poteau, qui préserve sa cage inviolée. Le ballon est dégagé en corner par un défenseur lyonnais, et sur le coup de pied de coin, c’est cette fois Djiku qui manque de peu de marquer en envoyant sa tête au ras du poteau.

27eme minute

Servi à la limite du hors-jeu par Aouar, Fekir se présente devant Vercoutre et frappe fort mais son ancien partenaire remporte le duel.

33eme minute

La frappe légèrement contrée de Mariano se transforme en passe en or pour Marcelo, qui reprend à bout portant seul devant Vercoutre. Mais le Brésilien est un peu surpris et n’assure pas suffisamment son plat du pied pour cadrer. Gros raté pour le défenseur de l’OL.

54eme minute (0-2)

But de Lyon ! Depay chipe le ballon à Rodelin devant la surface caennaise. Le ballon monte et Mariano le reprend de volée à mi-hauteur pour tromper Vercoutre d’une superbe frappe.

67eme minute

Joli travail d’Aouar qui récupère un ballon et le remonte lui-même. Après un relai avec Mariano, le milieu de terrain tente sa chance à l’entrée de la surface mais Vercoutre se couche et repousse.

68eme minute

Transparent depuis le coup d’envoi, Rodelin est à deux doigts de relancer le match d’une frappe sublime à 25 mètres du but lyonnais. Mais Lopes se détend et détourne du bout des gants sur son poteau droit.

73eme minute

Sur la gauche de la surface, Santini bénéficie d’un contre favorable dans son duel avec Diakhaby et peut se mettre en position de frappe. Le Croate tire fort à ras de terre mais Lopes va vite au sol pour repousser.

89eme minute

Depay s’arrache dans la surface pour récupérer le ballon dans les pieds de Djiku. Le Néerlandais y parvient et donne un caviar à Fekir. Seul face à Vercoutre, le capitaine lyonnais tire… à côté !

90eme minute (1-2)

But de Caen ! Trouvé sur la droite de la surface, Santini élimine Diakhaby et Tousart et prend Lopes à contrepied en frappant de près du pied gauche. Le match est relancé !

Tops et flops



TOP 3

C’est l’homme en forme du moment à Lyon. Maxwel CORNET a ouvert le score à d’Ornano, marquant son deuxième but en une semaine après celui inscrit à Nice dimanche dernier. Une récompense pour celui qui profite de la blessure de Traoré pour reprendre confiance.

Sauvé par son poteau sur un centre-tir de Mbengue en première période, Anthony LOPES s’est mis en évidence au retour des vestiaires. D’abord en détournant du bout des gants une grosse frappe de Rodelin sur son poteau, puis en se couchant vite pour empêcher Santini de réduire l’écart. Le Croate s’est finalement vengé sur un tir que le Portugais ne peut enlever.

Le retour de Youssef AÏT BENNASSER va faire du bien à Caen. Contre l’OL, le milieu de terrain marocain a souvent pris les choses en main dans l’entrejeu pour remonter les ballons. Précieux et… délicieux, comme sur le superbe geste technique qu’il réalise pour éliminer Marçal en première période.



FLOP 3

Christian KOUAKOU est encore trop brouillon. A gauche ou à droite, l’ancien joueur de Tours n’a pas réussi à prendre le dessus sur ses adversaires malgré plusieurs bons ballons à négocier.

C’est dur pour Julien FERET quand l’équipe adverse possède des joueurs jeunes et vifs. En plus, le capitaine de Caen n’a pas été autant en réussite que d’habitude sur ses transmissions (seulement 65% de passes réussies). Globalement décevant.

Pas au mieux contre Lille mercredi, Mouctar DIAKHABY a encore donné quelques sueurs froides aux supporters de l’OL ce dimanche. En difficulté sur plusieurs actions dans son duel avec Santini, le défenseur central a fini par craquer en étant déposé par l’attaquant caennais dans le temps additionnel. Il faudra faire mieux pour sortir Morel du onze.

Monsieur l’arbitre au rapport

Match pas toujours évident pour M.Delerue, qui a notamment déjugé son assistant pour signaler un hors-jeu inexistant… avant de se raviser. En deuxième période, il aurait pu expulser Marçal pour un geste déplacé envers son assistant finalement pas sanctionné.

La feuille de match

L1 (J16) / CAEN – LYON : 1-2

Stade Michel-d’Ornano (18 000 spectateurs environ)

Temps froid et humide – Pelouse en mauvais état

Arbitre : M.Delerue (4)

Buts : Santini (90eme) pour Caen – Cornet (10eme) et Mariano (54eme) pour Lyon

Avertissements : A.Mbengue (60eme) pour Caen – Fekir (36eme), Mariano (59eme) et Rafael (90eme) pour Lyon

Expulsion : Aucune



Caen

Vercoutre (6) – Guilbert (5), Da Silva (5), Djiku (5), A.Mbengue (6) – Sankoh (4) puis Repas (58eme) – Kouakou (4) puis Nkololo (64eme), Féret (cap) (4), Aït Bennasser (6), Rodelin (5) – Santini (6)

N’ont pas participé : Samba (g), Avounou, Genevois, Delaplace, Peeters

Entraîneur : P.Garande



Lyon

A.Lopes (7) – Tete (6), Marcelo (5), M.Diakhaby (4), Marçal (4) puis Rafael (72eme) – Tousart (5), Aouar (6) – Cornet (7) puis Maolida (75eme), Fekir (cap) (5), Depay (6) – Mariano (6) puis Ferri (80eme)

N’ont pas participé : Gorgelin (g), Yanga-Mbiwa, Ndombélé, Geubbels

Entraîneur : B.Genesio