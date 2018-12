L1 (J16) : ASSE, OM, OL... Les compos des matchs de 19h00

Une solide expérience internationale

« Le futur meilleur joueur d’Afrique »

Chez les, le football est une histoire de famille. En effet, né à Bobo-Dioulasso, au(23 ans, 47 sélections) a grandi dans une famille de footballeurs. Son père,, était international. Sa mère jouait également au foot. Son grand frère,(30 ans, 55 sélections), est aussi l'un des éléments clés de la sélection burkinabé. Formé à l’(Burkina Faso), le jeune Traoré a très tôt fait étalage d’un talent certain chez son club formateur. En 2009, à l’âge de 15 ans, dans la foulée du Mondial U17 disputé avec le Burkina Faso, le jeune prodige intègre le très réputé centre de formation de l’. Il n’y restera que quatre mois avant de poursuivre son apprentissage en Angleterre du côté deavec lequel il passe professionnel en décembre 2013. Mais c’est aux Pays-Bas, sous les couleurs du, que la pépite burkinabé a commencé à se faire un nom. Auteur de 20 réalisations en deux exercices, il a gagné le droit de jouer chez le prestigieux. Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, Bertrand Traoré s’est remarquablement illustré lors de l'exercice 2016/2017. Finaliste de la, vice-champion des Pays-Bas, le jeune ailier a fait parler la poudre à treize reprises et a délivré six offrandes décisives toutes compétitions confondues.A seulement 23 ans, le jeune Etalon, dont le l’évolution fut précoce, possède déjà une solide expérience internationale. Vainqueur de laen 2011, il a fait ses débuts avec la sélection senior en septembre de la même année à quelques jours de son seizième anniversaire. L’homme aux 47 sélections, a déjà disputé trois(2012, 2015, 2017), hissant son pays sur le podium lors de la dernière grande messe africaine, grâce notamment à un but et deux passes décisives.Désormais, les experts du ballon rond parlent d’un «surdoué» et le sélectionneur du Burkina, a même prédit sur les colonnes du journal L’Equipe quesera «le futur meilleur joueur d’Afrique». Du côté de l’, tout le monde n’attend plus que la redoutable patte gauche de l’Etalon burkinabé ne continue de faire vibrer le