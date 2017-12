L1 (J15) : Trop fébrile, Saint-Etienne ne méritait pas mieux contre Nantes

En panique après la sortie de son capitaine Loïc Perrin, Saint-Etienne a sauvé le point du nul face à Nantes (1-1), qui méritait mieux avec un peu plus de réalisme. Les Verts n'ont toujours pas gagné depuis la mi-octobre et s'enfoncent encore au classement.



Le debrief

Saint-Etienne n’y arrive toujours pas. A l’instar de Frédéric Hantz à Metz, le binôme composé de Julien Sablé et Jean-Louis Gasset attend toujours sa première victoire depuis son intronisation. Les Verts restent désormais sur sept matchs sans le moindre succès (3 nuls et 4 revers), soit sa plus longue disette en L1 depuis janvier-février 2015. Ils restent englués dans la deuxième partie de tableau (12emes) et vont devoir regarder dans le rétroviseur plutôt que dans les jumelles, eux qui comptent seulement quatre unités d’avance sur les Toulousains, les barragistes du moment.

Fébriles en début de match, les Stéphanois sont montés progressivement en puissance lors de la première période et ont finalement trouvé la faille sur un missile de Vincent Pajot (39eme, 1-0). Les Nantais sont néanmoins constamment restés menaçants et sont revenus avec un visage plus offensif et agressif au retour des vestiaires. La sortie sur blessure du capitaine Loïc Perrin a constitué un premier tournant (56eme). Les Verts sont devenus soudainement fragiles derrière, la charnière centrale composée de Léo Lacroix et Kévin-Théophile Catherine multipliant les erreurs de placement ou les mauvais jugements. Emiliano Sala a été récompensé de ses efforts avec un brin de réussite pour égaliser (61eme, 1-1). Les Nantais ont alors enchaîné les occasions de prendre l’avantage, mais Stéphane Ruffier a sorti le grand jeu et chauffé les gants. Le gardien stéphanois a également été tout heureux de voir Santy Ngom manquer sa tête plongeante à bout portant à la dernière minute (94eme). Nantes peut nourrir des regrets, mais enchaîne après sa victoire du milieu de semaine contre Monaco (1-0). Les hommes de Claudio Ranieri ont surtout montré du caractère après l’ouverture du score. De bon augure pour la fin de cette première partie de saison. On ne peut pas en dire autant dans le Forez, où la crise couve…

Le film du match

6eme minute

Sur une touche jouée à gauche par M’Bengue, Monnet-Paquet remise intelligemment sur Dabo, qui expédie une demi-volée du droit sur la transversale de Tatarusanu.

26eme minute

Janko se bat sur l’aile droite et délivre un centre à ras de terre. Le ballon navigue dans la surface et arrive sur Pajot, esseulé aux 16 mètres et qui enlève bien trop sa frappe du gauche.

39eme minute (1-0)

Décalé plein axe par Bamba, Pajot prend sa chance du droit depuis les 25 mètres. Il trouve de façon magnifique la lucarne droite de Tatarusanu, trop court sur ce coup.

42eme minute

Janko prend à son tour sa chance de loin depuis la droite. Il fait briller Tatarusanu, qui s’interpose à mi-hauteur sur sa droite.

53eme minute

A la suite d’un corner, le ballon arrive sur la gauche de la surface sur Thomasson, dont le centre est repris victorieusement de la tête et de près par Sala. Letexier suit son juge-assistant qui a levé son drapeau alors qu’il n’y a pas hors-jeu durant toute l’action.

61eme minute (1-1)

A la suite d’une action confuse, Sala contre involontairement et de la tête un dégagement de Lacroix. L’Argentin trompe Ruffier, surpris.

65eme minute

Ngom trouve sur la gauche de la surface Sala, qui tente un ballon piqué au-dessus de Ruffier, bien sur ses appuis et qui remporte son duel.

76eme minute

Lancé dans le coin gauche de la surface grâce à une approximation de Théophile-Catherine, Ngom vient buter sur la sortie de Ruffier.

91eme minute

Ruffier vient claquer au-dessus de sa transversale un coup-franc côté droit de Lima.

94eme minute

Ngom manque la tête plongeante de la victoire sur un centre parfait de la droite de Léo Dubois. Sa tentative passe juste au-dessus des cages de Ruffier.

Tops et flops



TOP 3

Il n’a peut-être pas un style très académique, mais SALA est un poison constant pour les défenseurs adverses. Perrin a souffert face à lui quand il était sur le terrain. Et à la sortie de ce dernier, l’ancien buteur de Bordeaux et Niort s’est promené et a égalisé. Avec un peu plus de finesse et de réalisme, il aurait même pu offrir la victoire aux siens.

Il restait sur 9 buts encaissés sur ses 16 derniers tirs. RUFFIER a été le grand sauveur des Stéphanois en sortant plusieurs frappes nantaises lors d’une seconde période à sens unique. Saint-Etienne a besoin de son gardien pour éviter le pire.

Il est depuis plusieurs semaines, voire le début de la saison, la cible de toutes les critiques. DIONY n’a toujours pas marqué sous ses nouvelles couleurs, mais a été précieux par ses déplacements, son jeu dos au but et son abnégation. Il aurait même pu redonner l’avantage aux siens sur un amour de ciseau retourné qui est passé juste au-dessus de la cage nantaise. Une prestation encourageante pour lui et le peuple vert.



FLOP 3

Il va vite et a sans doute du talent, mais Jonathan BAMBA a manqué de lucidité dans le dernier geste et a régulièrement fait les mauvais choix.

Un constat qui prévaut également pour MONNET-PAQUET, qui n’a quasiment jamais pris l’avantage sur Lacroix.

Après une première mi-temps encourageante, DABO a complètement disparu de la circulation et a commis une vilaine faute sur Dubois en fin de match qui aurait mérité un carton rouge direct.

Monsieur l’arbitre au rapport

François Letexier n’a pas vraiment été inspiré, oubliant un penalty évident en première période pour une faute dans la surface de Chidozie Awaziem sur Loïc Perrin. Surtout, il a signalé un hors-jeu imaginaire d’Emiliano Sala; qui avait égalisé en début de seconde période. Sur ce dernier coup, il a suivi aveuglément son arbitre-assistant, alors que le centre d’Adrien Thomasson est en retrait.

La feuille de match

L1 (J16): SAINT-ETIENNE – NANTES : 1-1

Stade Geoffroy-Guichard (22 000 spectateurs environ)

Temps très frais – Pelouse impeccable

Arbitre : M.Letexier (4)

Buts : Pajot (39eme) pour Saint-Etienne – Sala (61eme) pour Nantes

Avertissements : Janko (51eme), Lacroix (58eme) Selnaes (80eme) et Dabo (89eme) pour Saint-Etienne – Awaziem (73eme) pour Nantes

Expulsion : Aucune



Saint-Etienne

Ruffier (7) – M’Bengué (5), Théophile-Catherine (5), Perrin (cap) (5) puis Lacroix (58eme), Janko (5) – Pajot (6), Dabo (4), Selnaes (6) – Monnet-Paquet (3) puis Cabella (69eme), Bamba (3) puis Söderlund (79eme), Diony (5).

N’ont pas participé : Moulin (g), Dioussé, Hernani et Maïga.

Entraîneur : J-L.Gasset



Nantes

Tatarusanu (5) – Dubois (cap)(6), Awaziem (5), Diego Carlos (5) puis Lima (4, 46eme), Djidji (6) – Rongier (5) puis Ngom (6, 46eme), Ab. Diallo (6 – El-Ghanassy (4) puis Girotto (74eme), Thomasson (6) – Sala (7), Bammou (5).

N’ont pas participé : Dupé (g), Pallois, Iloki et Moutoussamy,

Entraîneur : C. Ranieri