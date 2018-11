L1 (J15) : Tout ce qu’il faut savoir sur Angers - Caen

La FIFA a dévoilé, ce jeudi, le classement des meilleures nations du mois de novembre. Les lions de la Téranga du Sénégal occupent la première place du classement pour la zone Afrique. Au classement mondial, les hommes d’Aliou Cissé occupent la 23ème place. En ce mois de novembre, le Sénégal a joué et gagné son seul match du mois. Les lions de la Téranga ont affronté la Guinée-Équatoriale (0-1) pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations Cameroun 2019. Avec cette victoire et les mauvaises performances de la Tunisie, les Sénégalais gagnent deux places et passent devant les aigles de carthages. En effet, dorénavant, les lions de la Téranga occupent la première place du classement FIFA avec 1505 points au compteur. Hormis cette première place en Afrique, le Sénégal occupe aussi la 23ème place du classement FIFA Coca Cola. Une place historique, car c’est la deuxième fois que les lions de la Téranga atteignent une telle place. La première fois, c’était en novembre 2017. Cette place historique du Sénégal au classement FIFA des meilleures nations au monde conforte de plus en plus Aliou Cissé. En effet, le sélectionneur des lions de la Téranga est très critiqué au Sénégal.