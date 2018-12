L1 (J15) : Strasbourg ramène Rennes à sa triste réalité

Victorieux en Ligue Europa un peu plus tôt dans la semaine, Rennes a été sévèrement battu par Strasbourg (1-4) et reste sur trois matchs sans la moindre victoire en championnat. Les temps sont durs en Bretagne.

L1 (15eme journée) / RENNES - STRASBOURG : 1-4

Rennes

Strasbourg

L’éclaircie de Jablonec n’a donc pas connu de confirmation en Ligue 1. Incapable de gagner depuis un mois et une victoire à Caen (1-2), le Stade Rennais a été sévèrement battu à domicile par Strasbourg ce dimanche après-midi (1-4). Dans un nouveau schéma (3-5-2), les Bretons restaient pourtant sur un nul probant à Montpellier (2-2) et Sabri Lamouchi avait choisi de surfer sur ce résultat avec cette même tactique. Au Roazhon Park, les Rouge et Noir, privés de Ben Arfa, n’ont joué qu’une quinzaine de minutes. Suffisant pour ouvrir le score avec un superbe numéro de soliste de Sarr (10eme). Une douzième ouverture du score cette saison (à égalité avec Paris) mais une nouvelle fois sans le résultat escompté à la fin (seulement 4 victoires sur 12). Dans l'incapacité de garder un score, les Bretons ont mordu la poussière face à leurs supporters qui ont quitte le stade bien avant la fin de la rencontre. A l’image de son équipe, le technicien breton est apparu sans réaction, impuissant comme résigné face à la maîtrise collective strasbourgeoise. Quatorzième, le SRFC ne sort toujours pas de cette seconde partie de tableau (17 points) et reste à portée de tir de la zone rouge (13 points).Mené un peu contre le court du jeu, Strasbourg n’a pas coulé après l’ouverture du score. Bien au contraire ! Les hommes de Thierry Laurey ont cherché à effacer la désillusion nîmoise de la semaine dernière en profitant de la défaillance de Rennes derrière. Dans ce système avec seulement Mothiba en pointe, les Alsaciens ont exercé un pressing de tous les instants à l’image de Lala. Le piston droit a été au four et au moulin, et les quatre réalisations (Thomasson, Martin X2, Martinez) n’ont pas été volées. Dans un match abouti, le RCSA a joué son football et profité de la fatigue rennaise pour reprendre sa marche en avant. N’ayant plus connu la victoire depuis le 20 octobre, Strasbourg remonte à la 8eme place et a réalisé la moitié du chemin pour le maintien (21 points). En rentrant chez eux, les coéquipiers de Liénard pourront se dire que le plan breton s’est passé sans accrocs.Sur un centre fuyant de Lala, Mothiba est trop court mais Liénard a bien suivi. Le Strasbourgeois reprend de volée et oblige Koubek à la parade.I.Sarr vient nettoyer la lunette de Sels ! Suite à une perte strasbourgeoise au milieu, Grenier lance le Sénégalais. Seul face à trois défenseurs, il préfère temporiser sur la gauche et profite de l’appel de Del Castillo pour se ré-axer. Son enroulé du droit ne laisse aucune chance.Quelle erreur de Johansson ! Le milieu de terrain n’appuie pas assez sa passe pour Koubek qui ne peut pas dégager correctement sur son tacle dans le surface. I.Sissoko joue intelligemment avec un centre renversé vers Corgnet. Ce dernier se précipice et ne cadre pas sa reprise.Strasbourg recolle au score ! Lala met la pression sur son côté droit et récupère le ballon. Son centre à ras de terre est parfait pour Thomasson qui trompe Koubek avec un plat du pied croisé.Lala au coup-franc et déviation de Liénard au premier poteau qui profite à I.Sissoko. La tête du jeune milieu de terrain est claquée en corner par Koubek.Penalty pour Strasbourg ! Sur le corner qui suit, P.Martinez s’écroule après sa tête. Le défenseur a pris le pied haut de Da Silva en plein visage et saigne. Après visionnage de la vidéo, l’arbitre accorde un penalty.J.Martin ne tremble pas face à Koubek. Le capitaine strasbourgeois prend à contrepied le portier rennais et trouve la lucarne.Nouveau penalty pour Strasbourg ! Mexer se troue complètement ce qui profite à Mothiba qui passe devant. Au moment de frapper, les pieds de l’attaquant se prennent dans les jambes du défenseur. Décision indiscutable.Le doublé pour Martin ! Le capitaine choisit le même côté que sur sa première tentative mais à ras de terre cette fois. Koubek hésite et est trop court.Siebatcheu obtient un coup-franc à 23m dont va se charger Grenier. La tentative de l’ancien Guingampais passe le mur mais est trop enlevée.Et de quatre pour Strasbourg ! Sur un corner, L.Koné gagne son duel de la tête ce qui profite à Martinez. Complètement seul dans les six mètres, le défenseur central se permet même une Madjer !Bon centre de Traoré depuis la droite, Léa-Siliki passe devant Caci et frappe du pied droit, mais ça passe juste à côté du montant gauche de Sels !Plus que pour son doublé, c’est bien la prestation générale deaux côtés de Sissoko qui est soulignée. Le capitaine strasbourgeois a été le métronome du jeu alsacien avec sa technique. Une aisance qui lui a permis d’être serein au moment de son double face à face avec Koubek.Son rôle de piston lui va à merveille. Sur la droite,avale les kilomètres aussi bien offensivement que défensivement. Grâce à la maîtrise des siens, il a pu se montrer dangereux dans le camp adverse avec ses centres bien sentis. Il distille une passe parfaite pour Thomasson pour l’égalisation.Piégé presque d’entrée, la défense strasbourgeoise s’est bien reprise à l’image de. Titularisé suite à la suspension de Mitrovic, le défenseur s’est montré solide dans les duels et propre dans les relances.De nouveau positionné dans le couloir gauche dans un rôle de piston,est bien entré dans son match mais a complètement disparu des débats. Obligé de défendre plus qu’il n’attaque face à Kenny Lala, l’ancien Lyonnais a montré ses limites dans ce rôle et est coupable de la perte de balle sur l’ouverture du score strasbourgeoise. Victime des choix de Lamouchi dès la pause.Capitaine avec la présence d’André sur le banc,a donné l’impression d’avoir la pression sur ses épaules. L’ancien Caennais a souvent été mis sous pression dans ses relances avant de se rendre coupable d’un penalty. Involontairement certes mais qui a permis à Strasbourg de prendre l’avantage.Buteur sur penalty la semaine dernière à Montpellier,n’est clairement plus le même joueur que la saison dernière. L’ancien Lensois ne pèse plus avec sa technique et est la plupart du temps bien cerné par ses adversaires.Dans un match assez rugueux, M.Wattellier a vite compris qu'il se devait d'intervenir rapidement pour ne pas se laisser dépasser par les événements. Des cartons bien sortis et c'est lui qui prend la décision d'accorder le penalty à P.Martinez après avoir visionné la vidéo.Temps pluvieux – Pelouse correcte: M.Wattellier (: I.Sarr (10eme) pour Rennes - Thomasson (20eme), J.Martin (32eme et 50eme) et P.Martinez (77eme) pour Strasbourg: Bensebaini (25eme), Da Silva (30eme) et Mexer (49eme) pour Rennes - I.Sissoko (14eme) pour Strasbourg: AucuneKoubek () - H.Traoré (), Mexer () puis Léa-Siliki (65eme), Da Silva (cap) (), Bensebaini (), Del Castillo () puis André () - Bourigeaud (), Johansson (), Grenier (), Hunou () puis Siebatcheu (57eme), I.Sarr (: A.Diallo (g), Zeffane, Janvier, M.Niang: S.LamouchiSels () - Lala (), Caci (), L.Koné (), Martinez (), Liénard () - Corgnet () puis Zohi (77eme), J.Martin (cap) (), I.Sissoko () puis Carole (84eme), Thomasson () - Mothiba () puis Ajorque (70eme): Kamara (g), Aaneba, Y.Fofana, Da Costa: T.Laurey