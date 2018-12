L1 (J15) : Neymar sort sur blessure avant l'heure de jeu contre Bordeaux

L'AS Rome a su tenir en échec sur sa pelouse l'Inter Milan dans l'affiche de la 14eme journée de Serie A.

Ünder se signale avec un missile

Brozovic a dû oublier le VAR

L’Inter Milan a sans doute grillé un joker.. Après une première offensive sur laquelle Florenzi est tombé sur Handanovic, le capitaine romain a trouvé le poteau sur une frappe consécutive à une montée de balle et une talonnade astucieuse de Schick. La réponse des Intériste est venue de Keita Baldé. L’ancien Monégasque, après avoir trouvé Olsen sur un centre de D’Ambrosio, n’a laissé aucune chance au gardien romain sur une déviation de l’extérieur du pied droit.dans la surface de réparation.De retour sur la pelouse, sans doute secoués par Eusebio di Francesco, les Romains sont revenus sur la pelouse avec une toute autre envie et il n’a fallu que six minutes pour remettre les compteurs à égalité.Un coup de tonnerre sur lequel Handanovic n’a pas pu esquisser le moindre mouvement pour empêcher le ballon d’entrer dans sa cage.Le capitaine de l’Inter Milan a su prendre de vitesse la défense romaine sur un corner botté par Brozovic pour venir fusiller de près Olsen et redonner l’avantage à l’Inter Milan.Son équipe à nouveau menée au score, Eusebio di Francesco a lancé Justin Kluivert, qui a redonné un coup de fouet à l’attaque romaine. Et l’égalisation est venue dans la foulée grâce à une erreur grossière de Brozovic.de la part du joueur de l’Inter Milan et, après consultation de son arbitre vidéo et le visionnage des images,Dès lors, les esprits se sont échauffés et l’arbitre Gianluca Rocchi n’a pas hésité à expulser Luciano Spalletti en fin de rencontre suite à des critiques trop véhémentes. Le score n’a finalement pas bougé dans les derniers instants et, avec ce résultat nul à l’extérieur,quand l’AS Rome reste engluée à la septième place, à neuf points du podium.