L1 (J15) : Le PSG perd ses premiers points et Neymar à Bordeaux

Après avoir mené deux fois au score à Bordeaux dimanche, le PSG a finalement concédé le nul (2-2) et lâché ses premiers points de la saison en championnat, mettant fin à une série de 14 victoires de rang. Les Parisiens ont surtout perdu Neymar, sorti sur blessure à l’heure de jeu.

L1 (15eme journée) / BORDEAUX – PSG : 2-2

Le PSG savait que cela devait finir par lui arriver, même s’il espérait repousser l’échéance le plus loin possible pour améliorer son propre record du nombre de victoires consécutives pour entamer une saison. Après 14 succès, il a lâché dimanche à Bordeaux ses premiers points (2-2). Un résultat pas si illogique pour les Girondins, qui sont revenus deux fois au score sans jamais rien lâcher et ont été récompensés des efforts consentis. Ils ont aussi bénéficié du soupçon de réussite qu’il faut pour accrocher les Parisiens, avec deux frappes sur les montants d’Angel Di Maria et deux penalties probablement oubliés par le corps arbitral. Dans un stade plein pour ce match de gala, avec des tifos magnifiques à l’entame de chaque période et une ambiance incandescente jusqu’à la dernière minute, les Bordelais ont surtout livré une partie où ils avaient décidé de tout mettre dans la bataille pour ne rien regretter.Mission accomplie, avec une entame pleine de bonne volonté et un pressing très haut pour gêner la relance parisienne. Le hic, c’est que les ballons récupérés n’ont pas toujours été bien utilisés et que les Girondins se sont créés un minimum d’occasions avec. A contrario, quand ils ont flanché physiquement et quand Paris a repris le contrôle des opérations, les accélérations ont fait mal. C’était presque un miracle qu’il n’y ait qu’un but d’écart en faveur du PSG à la pause, même si le club de la Capitale n’affichait pas sa maîtrise habituelle dans son 3-4-3. Au retour des vestiaires, le scénario s’est répété. Bordeaux s’est livré à fond, cette fois récompensé par un but, avant de baisser le pied et de laisse l’initiative aux Parisiens. Là encore, les Girondins étaient sur un fil pour rester dans le match, et vu que ce fil ne s’est pas rompu, ils y ont cru jusqu’au bout, pour finir par arracher l’égalisation.Encore marqués physiquement par le défi de Liverpool dans la semaine, avec notamment la nouvelle sortie sur blessure de Neymar, les hommes de Thomas Tuchel n’avaient pas beaucoup plus à donner que cette copie moyenne dans tous les secteurs. Ils ont encaissé deux buts dans le jeu, ce qui ne leur était plus arrivé depuis septembre en L1, et n’ont pas toujours fait étalage d’une grande qualité technique, pour mieux utiliser les boulevards dont ils disposaient en contres. Rien de bien inquiétant pour autant, après une semaine où le PSG avait un autre objectif prioritaire que de s’imposer au Matmut Atlantique. Attention toutefois à bien relancer la machine dès mercredi à Strasbourg, pour un deuxième déplacement consécutif. Sinon, ça commencerait à faire tâche.Otavio récupère le ballon dans le rond central et lance l’attaque rapide des Girondins avec Karamoh, qui transmet sur la gauche à Kamano. Ce dernier repique dans l’axe et arme du droit à l’entrée de la surface. Ça passe juste à côté du poteau droit d’Areola, sur la trajectoire du ballon.Neymar gratte le ballon dans les pieds d’Otavio, qui tente une roulette peu à propos dans une zone dangereuse. L’attaquant brésilien fixe la défense bordelaise et transmet de l’extérieur du droit à Di Maria, qui veut conclure de son mauvais pied, mais son tir est trop croisé. Une énorme occasion vendangée.Tout part d’un une-deux supersonique de Neymar et Mbappé plein axe. Le Brésilien ouvre ensuite sur Dani Alves, qui centre à hauteur pour retrouver son compatriote. Di Maria laisse passer et l’ancien Barcelonais conclut au point de penalty d’une volée du droit qui prend Costil à contre-pied. Le but est accordé après une longue délibération avec le VAR, pour une supposée position illicite de Mbappé sur la trajectoire du tir.Après un corner repoussé par la défense bordelaise, le danger revient aux abords de la surface. Servi sur la gauche, Neymar lance Bernat, qui s’arrache pour éviter la sortie de but et centrer en retrait vers Di Maria, dont la frappe croisée bat Costil. Le gardien girondin est sauvé par son poteau, alors que Mbappé n’était pas loin de pousser le ballon au fond.Palencia trouve Karamoh, qui profite de la mauvaise appréciation de la trajectoire par N’Soki pour s’échapper sur la droite. L’ailier des Girondins déboule à toute vitesse et centre en retrait pour Briand, qui conclut d’un tir croisé du droit ne laissant aucune chance à Areola.Au bout d’une séquence où ça part d’un camp à l’autre, Draxler lance le contre parisien grâce à une passe lumineuse de Thiago Silva au départ. L’international allemand délivre ensuite un ballon parfait dans la profondeur par Mbappé, couvert par Koundé pour partir à la limite du hors-jeu. Seul face à Cosil, l’attaquant parisien conclut en force.Choupo-Moting déboule sur la gauche pour mener une nouvelle attaque rapide des Parisiens. Il fixe bien la défense bordelaise pour ouvrir vers Di Maria, qui profite du dédoublement de Kehrer pour repiquer sur son pied gauche. Il enroule vers la lucarne opposée, mais Costil est sauvé par sa barre.Sur la gauche, Kamano fixe avant de servir Poundjé, venu dédoubler dans son dos. Le latéral bordelais centre fort pour trouver Cornelius, qui coupe la trajectoire devant Thiago Silva pour placer une tête décroisée sur laquelle Areola se troue, faute d’une main plus ferme.Bordeaux se découvre et offre une nouvelle situation de contre-attaque au PSG. Lancé sur la gauche, Draxler centre vers Choupo-Moting, mais Sabaly est tout proche de tromper son propre gardien sur une déviation involontaire. Il faut un énorme réflexe de Costil pour éviter le troisième but parisien.NEYMAR était décidément dans le ton cette semaine. Bordeaux avait visiblement un plan pour limiter son influence, mais il n’a fonctionné que 10 minutes. Ensuite, il a fait du Neymar, en s’occupant quasiment de tout sur l’action de l’ouverture du score et en faisant des différences énormes, par ses accélérations ou ses passes. Seule ombre au tableau : une nouvelle sortie sur blessure.Pas toujours régulier cette saison, KARAMOH a montré son meilleur visage face au PSG. Il a profité des espaces dans le dos de Bernat pour faire des grosses différences dans son couloir par sa vitesse. A l’instar de son équipe, il a néanmoins manqué de justesse dans le geste qui tue aux abords de la surface parisienne, jusqu’à cette passe décisive qui a couronné son match plein.Installé de nouveau dans un rôle inhabituel pour lui au milieu, MARQUINHOS a énormément apporté dans l’impact défensif et s’est montré précieux en fin de match, avec des interventions décisives dans des zones très dangereuses. Du mieux aussi dans l’utilisation du ballon, même s’il a encore une vraie marge de progression dans ce domaine.Forcément motivé à l’idée de retrouver le PSG, son club formateur, SANKHARE n’a pas suffisamment pesé sur les événements pour faire fructifier ses retrouvailles. Il n’a pas existé dans son rôle d’attaquant de soutien et a touché un minimum de ballons. A force de ne pas être trouvé, il a multiplié les gestes d’énervement.Une soirée frustrante pour AREOLA. Peu sollicité pendant ne heure, il a concédé deux buts sur lesquels il aurait certainement pu mieux faire. En particulier sur le second, où sa main gauche s’est révélée trop frêle pour repousser une tête de Cornelius qu’il avait initialement bien jugé. La hiérarchie des gardiens semble s’être établie en sa défaveur.N’SOKI et KEHRER n’ont pas aidé un Thiago Silva encore impérial jusqu’à se faire dominer par Cornelius dans le duel aérien qui a amené la deuxième égalisation bordelaise. Le premier a réalisé 45 bonnes minutes avant de sombrer au retour des vestiaires, notamment dans la relance. Le second a affiché une fébrilité qui ne lui ressemble plus et enchaîné les erreurs d’appréciation.Comme il arrive aux joueurs d’avoir des jours sans, cela peut se produire pour les arbitres. Frank Schneider en a vécu un ce dimanche. Aidé par le VAR sur le premier but parisien, il n’a pas cru bon de s’en servir pour deux situations qui auraient dû aboutir à un penalty au PSG, une dans chaque période. A chaque fois, les Parisiens auraient bénéficié d’une balle de break pour plier le match, d’où l’importance de ces décisions. Beaucoup de coups de sifflets mal venus et d’erreurs de jugement dans les deux camps aussi. Hors-sujet, tout simplement.Temps frais – Pelouse bonne: M.Schneider (: Briand (53eme) et Cornelius (84eme) pour Bordeaux - Neymar (34eme) et Mbappé (66eme) pour le PSG: Palencia (63eme) pour Bordeaux - Kehrer (32eme) et Verratti (77eme) pour le PSG: AucuneCostil (cap) () – Palencia () puis Poundjé (74eme), Koundé (), Pablo (), Sabaly () – Otavio (), Plasil () - Karamoh () puis Cornelius (78eme), Sankharé (), Kamano () - Briand (: Poussin (g), Jovanovic, Lerager, De Préville: E.BédouetAreola () – Kehrer (), Thiago Silva (cap) (), N’Soki () – Dani Alves () puis Verratti (67eme), Marquinhos (), Draxler (), Bernat () – Di Maria () puis Nkunku (82eme), Mbappé (), Neymar () puis Choupo-Moting (57eme): Buffon (g), Kimpembe, Cavani, M.Diaby: T.Tuchel