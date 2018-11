L1 (J14) : Un éclair de Cavani suffit au PSG pour continuer sa série contre Toulouse

Contre Toulouse, le PSG a gagné un quatorzième match d'affilée cette saison. Pourtant, après un but magnifique d'Edinson Cavani, les Parisiens n'ont pas montré grand-chose et ont même souffert en fin de rencontre.

L1 (14eme journée) / PSG – TOULOUSE : 1-0

PSG

Toulouse

Sans Neymar et sans Kylian Mbappé, préservés en vue du match de Ligue des Champions de mercredi contre Liverpool, le PSG a porté sa série à quatorze victoires d’affilée en Ligue 1 ce samedi après-midi. Dans le rôle de la victime cette fois, le TFC. Mais contrairement à beaucoup d’autres équipes de l’élite, Toulouse n’a pas tendu les deux joues au Parc des Princes. D’abord acculés dans leur surface de réparation (avec deux lignes de cinq et de quatre pour démarrer la rencontre) et sans idées, les hommes d’Alain Casanova se sont rebellés pour passer tout près de l’exploit en deuxième période. Il faut dire que le club de la Capitale a bien aidé son adversaire du jour, en levant le pied dès le quart d’heure de jeu et en se montrant incapable d’élever son niveau d’intensité pendant toute la suite de la rencontre, au grand dam d’un Thomas Tuchel agacé. A l’arrivée, le bilan est étonnant avec 11 tirs à 9 en faveur des Toulousains sur la feuille de statistiques.Pourtant, c’est encore Paris qui a pris les points ce samedi. Et les Parisiens s’en sont pour cela remis à Edinson Cavani. L’attaquant uruguayen n’a eu besoin que d’une occasion pour faire parler son talent. Un enchaînement de toute beauté qui a laissé le malheureux Kelvin Amian sans voix. Cruel pour Toulouse qui, après avoir longtemps accepté de subir, a senti qu’il y avait peut-être à coup à faire au Parc des Princes. Plus agressifs, plus entreprenants dans la dernière demi-heure, les coéquipiers de Max-Alain Gradel ont intensifié leur pression et ont sans doute constaté avec amertume que la défense parisienne se montrait facilement fébrile, à l’image de Presnel Kimpembe. Dommage d’y avoir cru trop tard, car avec cette nouvelle défaite, le TFC porte à dix sa série de matchs sans victoire et se retrouve sous la menace de la zone rouge. En haut, le PSG compte provisoirement quinze points d’avance sur son dauphin, Lyon, en attendant les matchs de Lille et de Montpellier dimanche. Abyssal.But du PSG ! Reynet repousse difficilement une première frappe de Di Maria. Rabiot s’arrache pour être le premier à reprendre de la tête dans la surface. Cela bénéficie à Cavani qui récupère le ballon dos au but. L’Uruguayen efface Amian en se retournant en levant le ballon, et il enchaîne avec une reprise avant le rebond : c’est au fond et c’est magnifique !La frappe enroulée de Gradel à l’entrée de la surface est contrée par Meunier. Le ballon s’élève très haut et retombe au niveau de la ligne de but. Buffon ne prend pas de risque et boxe en corner.Côté droit, Meunier centre en direction du deuxième poteau. En voulant écarter le danger de la tête, Amian lobe Jullien, mieux placé que lui, et remet en jeu Draxler, complètement seul. Mais l’Allemand tarde à enchaîner après son contrôle et ne peut profiter de l’offrande.Sur le corner de Di Maria, Moreira ne saute pas au duel avec Meunier et regarde le Belge tenter sa chance de la tête dans les six mètres toulousains. Heureusement pour le TFC, la tentative du défenseur parisien n’est pas cadrée.Sur un long coup-franc, Jullien gagne son duel aérien au deuxième poteau et Kimpembe peine ensuite à se dégager. Le défenseur toulousain revient à la charge et frappe fort : juste au-dessus.Sur la gauche de la surface, Mubele résiste au tacle de Thiago Silva et peut tenter sa chance dans un angle très fermé. Buffon détourne et a ensuite besoin de l’aide de Kimpembe pour repousser sur sa ligne.Alves profite du mauvais alignement de la défense toulousaine pour glisser un bon ballon en profondeur à Nkunku. Pas hors-jeu, le milieu parisien se retrouve seul face à Reynet mais tire au-dessus.On ne l’a pas beaucoup vu, mais une action de grande classe a suffi à Edinsonpour marquer ce match de son empreinte. Un but sublime après un enchaînement parfait dans la surface toulousaine. Le reste ? Plutôt des remises ou des prises de balles imprécises.Titularisé au poste de piston gauche, Moussaa été très intéressant en première période, avec de la vitesse, de la percussion et aussi un repli défensif intelligent. On l’a encore beaucoup vu en deuxième période, dans un autre rôle (ailier droit), mais avec moins de justesse dans ses choix.De Kalidou, on retiendra principalement cet épisode de maillot lavé à toute vitesse en première période, mais le jeune joueur de 19 ans a aussi montré un vrai culot dans l’entrejeu pour se mettre au niveau de l’affiche. Avec la blessure de Sangaré, il gratte du temps de jeu et en profite pour se montrer.Complètement seul en attaque, Aaronaurait quand même pu faire beaucoup mieux sur les rares occasions du TFC. Deux fois, il a mal exploité d’excellentes relances de Reynet qui avait surpris la défense parisienne. Courageux mais trop brouillon, et en plus touché à un genou en fin de partie…Kelvinn’a rien vu venir. Dans la surface dans le dos de Cavani, le défenseur toulousain s’est fait mystifier par l’enchaînement de l’attaquant parisien sur l’ouverture du score. En deuxième période, une tête mal assurée dans sa surface a failli offrir un deuxième but à Draxler.Pas un grand Presnelce samedi. De retour de sélection, le champion du monde a connu une deuxième partie de premier acte très pénible, avec des relances mal assurées et des difficultés au duel face à Dossevi. En deuxième période, passé arrière gauche, il a encore paru fébrile sur certaines actions, mais sauve aussi un ballon sur sa ligne.Hormis un but refusé à juste titre à Cavani pour une position de hors-jeu, puis un penalty réclamé à tort par Draxler, l’arbitre de la rencontre n’a pas eu de situations délicates à gérer.Temps froid – Pelouse en bon état: M.Ben El Hadj (: Cavani (10eme) pour le PSGBuffon () – Marquinhos (), Thiago Silva (cap) (), Kimpembe () – Meunier () puis D.Alves (70eme), Verratti () puis Choupo-Moting (70eme), Rabiot (), M.Diaby () – Draxler () puis Nkunku (79eme) – Di Maria (), Cavani (: Areola (g), Kehrer, Kurzawa, L.Diarra: T.TuchelReynet () – S.Moreira (), Amian (), Jullien (), Moubandje (), I.Sylla () - Dossevi () puis Durmaz (64eme), K.Sidibé () puis Bostock (72eme), Manu Garcia (), Gradel () – Leya Iseka () puis Mubele (75eme): Goicoechea (g), Diakité, Bodiger, Jean: A.Casanova