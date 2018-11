L1 (J14) : Tout ce qu'il faut savoir sur Reims - Guingamp

En conférence de presse, Thomas Tuchel a abordé les différents sujets liés à l'actualité du PSG. L'entraîneur du PSG a notamment fait un point sur Neymar et Kylian Mbappé, blessés cette semaine en sélection.

« Ce n'était pas un grand match contre Monaco »

« Les joueurs veulent jouer tous les matchs »

N’Soki est forfait. Ce n’est pas très grave pour Neymar et Mbappé, mais on ne prendra pas de risques pour le match de demain. Ils ne joueront pas contre Toulouse demain, mais ils ont la possibilité de jouer contre Liverpool mercredi.Notre objectif est de faire un bon match et de continuer à gagner en Ligue 1. Ce n’est pas simple également pour Toulouse qui fait face à de nombreux blessés et une absence de résultats depuis de nombreux matchs. Pour ces raisons c’est difficile de savoir à quel type de match s’attendre. L’important est de rester focaliser sur nos objectifs offensifs avec une bonne possession du ballon et un pressing afin de mettre de l’intensité et d’être prêt contre Liverpool.Je ne vais pas vous dévoiler comment on va jouer demain, mais évidemment ça change des choses. Ce n’est pas la première fois que l’on joue sans eux, on avait trouvé des solutions contre Saint-Etienne. Ce sont aux autres joueurs de montrer qu’ils sont prêts.Non. Ils ne finiront pas le match s’ils ne mettent pas les ingrédients habituels. J’attends plus de qualité sur le terrain que face à Monaco.Pour moi à l’heure où on se parle ils peuvent jouer mercredi. C’est évident que ce n’était pas un grand match de notre part . On doit faire mieux. Dans un sens, je n’attendais pas énormément de ce match parce que la situation était difficile avec beaucoup de matchs à haute pression disputés avant cette rencontre (Naples deux fois, Lille et Marseille). Le dernier match avant la trêve, parfois les joueurs ont l’esprit un peu ailleurs.Mes assistants travaillent beaucoup sur cet aspect. Dans mes clubs précédents j’oubliais souvent de travailler ce domaine, mais avec mes adjoints ici c’est différent. Ils travaillent beaucoup ça avec les joueurs que ce soit à la vidéo ou sur le terrain. C’est très important face à des équipes qui offrent peu d’espaces. Tout le mérite revient à mes adjoints.Je n’aime pas trop l’idée de donner à chacun une compétition car cela signifie que le joueur doit attendre longtemps avant de jouer. Ils ont besoin de garder le rythme. C’est pour ça qu’au début de la saison on a décidé de tourner parce qu’ils ont le même niveau.C’est peut-être mieux que je ne réponde pas à cette question (sourire). Nous avons des objectifs à atteindre avec des grands matchs à jouer en Ligue des Champions. On fait beaucoup de gestion tout au long de la saison pour tenter de ménager les joueurs. Les sélections ont également leurs objectifs et utilisent leurs meilleurs joueurs pour y parvenir. Ce n’est pas simple de satisfaire tout le monde.Les joueurs veulent disputer tous les matchs. Ils reconnaissent parfois après les matchs qu’il était nécessaire pour eux de se reposer mais pas avant. C’est notre responsabilité de les ménager avec ce qu’on sait sur eux.Ils ont pour le moment un programme en salle. Ils vont essayer de reprendre le terrain samedi et dimanche pour faire partie de l’entraînement collectif lundi. J’espère qu’ils seront à 100% mercredi, on ne prend pas de risques pour demain.