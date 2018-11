L1 (J14) : Tout ce qu'il faut savoir sur Lyon - Saint-Etienne

Le derby du Rhône a été mis en arrière-plan à cause de l'actualité des Bleus mais cette rencontre entre les deux voisins s'annonce intéressante sur le papier. Lyon, quatrième, n'a qu'un point d'avance sur les Verts et va devoir préparer au mieux la réception de Manchester City quatre jours plus tard.

Les trois derniers matchs de Lyon

Les trois derniers matchs de Saint-Etienne

Les équipes probables

Les groupes

Les stats à retenir (avec OPTA)



Lyon a perdu 4 de ses 9 derniers matches face à St Etienne en Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), après n’avoir perdu qu’un seul des 27 précédents (16 victoires, 10 nuls).



Lyon n’a remporté que 3 de ses 10 dernières réceptions de St Etienne en Ligue 1 (5 nuls, 2 défaites), après s’être imposé lors de 8 de ses 9 précédentes (1 nul).



Lyon n’est resté muet qu’une seule fois lors de ses 15 dernières réceptions de St Etienne en Ligue 1 (26 buts marqués), c’était le 25 septembre 2010 (0-1).



Lyon n’a perdu qu’une seule de ses 9 dernières rencontres de Ligue 1 (5 victoires, 3 nuls), après s’être incliné lors de 2 des 3 précédentes (1 victoire).



St Etienne n’a perdu que 2 de ses 14 derniers matches de Ligue 1 (7 victoires, 5 nuls), contre Paris le 14 septembre (0-4) et Lille le 6 octobre (1-3).



St Etienne affiche 23 points après 13 matches de Ligue 1 2018/19, soit son total le plus élevé à ce stade de la saison depuis 2005/06 (23 pts), où les Verts avaient finalement terminé 13e.



Lyon n’a perdu qu’une seule de ses 14 dernières réceptions en Ligue 1 (10 victoires, 3 nuls), c’était le 31 août 2018 contre Nice (0-1).



St Etienne n’a gagné qu’un seul de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1 (3 nuls, 3 défaites), c’était le 25 septembre dernier à Toulouse (3-2).



St Etienne a marqué au moins 1 but lors de ses 8 derniers matches de Ligue 1, après être resté muet lors des 3 précédents. Seul Paris (13) reste sur plus de matches de L1 en marquant que St Etienne.



Memphis Depay est impliqué sur 7 des 8 derniers buts de Lyon en Ligue 1 (4 buts, 3 passes décisives). Il est le joueur impliqué sur le plus de buts dans l’élite en 2018 (29 – 16 buts, 13 assists).



Mathieu Debuchy est impliqué dans 3 des 6 derniers buts marqués par des joueurs de St Etienne en Ligue 1 (2 buts, 1 passe décisive)



10/11/2018 : Guingamp – Lyon (2-407/11/2018 : Lyon – Hoffenheim (2-2)03/11/2018 : Lyon – Bordeaux (1-1)10/11/2018 : Saint-Etienne - Reims (2-0)04/11/2018 : Saint-Etienne - Angers (4-3)26/10/2018 : Nîmes - Saint-Etienne (1-1)