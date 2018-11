L1 (J14) : Nul logique entre Montpellier et Rennes

A l’issue d’un match très agréable, Montpellier et Rennes n’ont pas réussi à se départager (2-2) alors que chaque équipe a eu l’occasion de prendre les trois points.

Montpellier

Rennes

Battu à Angers juste avant la trêve internationale, Montpellier voulait reprendre sa marche en avant pour ne pas douter. En face, Rennes n'arrivait pas avec une grosse confiance, après le match nul concédé à domicile contre Nantes il y a deux semaines. Lamouchi avait pour l’occasion positionné son équipe dans un inhabituel 3-5-2 pour densifier son milieu de terrain. Et durant 45 minutes ce choix a clairement été payant avec une équipe rennaise qui a dominé la rencontre, ne laissant que des miettes à une formation de Montpellier méconnaissable. D’abord en ouvrant le score très rapidement par Ben Arfa sur une frappe contrée, puis grâce à la maîtrise technique du trio Grenier-Bourigeaud-André qui a nettement pris le dessus dans l'entrejeu. Malgré cette maîtrise, les Rennais n’ont pas réussi à mettre K.O des Montpelliérains en grande difficulté. Résultat, sur sa première frappe cadrée, Delort a fait mouche juste avant la pause. Un but qui a mis un gros coup au moral des Bretons. Pour preuve, le doublé de Delort dès le retour des vestiaires.Montpellier a alors remis son jeu en place pour dominer largement cette seconde partie de rencontre sans réussir à faire le break malgré plusieurs occasions franches. Et alors que Rennes avait la tête dans le sac, c’est grâce à un penalty assez litigieux accordé pour une faute de Lasne sur Sarr que Bourigeaud a remis les deux équipes à égalité. Ensuite, les deux formations ont eu l’occasion de faire la différence, sans succès. Au final, c’est donc un match nul (2-2) assez logique avec une mi-temps pour chaque équipe. Montpellier reste en haut du classement, en troisième position avant le match de Lille à Nice ce dimanche après-midi, mais va maintenant aborder un calendrier très compliqué d’ici la trêve hivernale (Monaco, Lille, PSG, Lyon…). De son côté, Rennes devra rapidement se remettre au boulot, dès jeudi en Ligue Europa à Jablonec. Nul doute que Sabri Lamouchi pourra s’appuyer sur l’excellente première période de son équipe pour préparer ce match capital pour continuer à croire en une qualification pour les 16emes de finale.Beau renversement de jeu sur la droite pour Traoré qui centre. C'est contré et ça revient sur Ben Arfa. Il repique dans l'axe et frappe de 20 mètres plein axe, le ballon est dévié par Pedro Mendes. Lecomte est pris à contrepied.Sur un coup-franc de Mollet, Le Tallec reprend de la tête au premier poteau pour mettre le ballon au fond. Il est signalé hors-jeu, appel au VAR qui le confirme.Coup-franc tiré par Clément Grenier qui rebondit juste devant Lecomte qui ne se laisse pas surprendre et détourne bien en corner.Belle ouverture pour André qui régale avec un contrôle orienté magnifique. Il enchaîne avec une frappe du gauche trop écrasée pour inquiéter Lecomte.Sur une frappe lointaine de Le Tallec, Koubek repousse des deux poings directement sur Delort qui ne rate pas l'offrande. Le goal rennais semble avoir été gêné par le soleil.Très belle action collective avec Mendes qui sert Skhiri qui talonne pour Laborde qui entre dans la surface et centre parfaitement pour Delort qui marque à bout portant.Festival de Laborde qui slalome dans la défense rennaise avant de frapper à ras de terre, Koubek détourne.Dans la surface, il y a un contact entre Lasne et Sarr qui s’écroule. L’arbitre siffle un penalty peu évident car Lasne semble avoir stoppé sa course pour ne pas faire faute. Bourigeaud s’en charge et marque d’une frappe plat du pied qui prend Lecomte à contrepied.A 35 mètres, Grenier frappe un joli coup-franc plongeon, Lecomte est vigilant et se couche bien pour détourner.Andys’est offert un doublé avec toujours beaucoup d’envie et d’abnégation qui ont été récompensés. Poison perpétuel, il n’a rien lâché et a su trouver l’ouverture sur le peu d’occasions franches qu’il a eues.Le capitaine rennais Benjamina montré l’exemple. Il a avalé les kilomètres pour faire le lien entre sa défense et ses attaquants. Il a surtout régalé par sa justesse technique avec quelques gestes de très grande classe.Hamaria aussi eu une grosse activité sur son côté droit en proposant toujours une solution sans oublier de revenir donner un coup de main en défense.Ambroisea eu beaucoup de mal en perdant énormément de ballons faciles. Volontaire il a tenté de compenser par l’envie mais ça n’a pas suffi.Damienn’a pas eu la maîtrise technique qu’il a habituellement notamment en première période. Souvent en retard et mal placé il a laissé trop d’espaces à ses adversaires rennais.Hatema bien commencé le match avec un but chanceux, puis il a complètement disparu...Monsieur Brisard a bien tenu le match mais il a sifflé un penalty qui semble sévère en faveur de Montpellier.Temps agréable – Pelouse en bon état: M.Brisard (: Delort (45eme et 49eme) pour Montpellier - Ben Arfa (5eme) pour Rennes: Le Tallec (24eme), Congré (37eme) et Pedro Mendes (83eme) pour Montpellier – Mexer (33eme) pour Rennes: AucuneLecomte () – Aguilar (), P.Mendes (), Hilton (cap) (), Congré (), Oyongo () - D.Le Tallec () puis Lasne (67eme) puis Sambia (75eme), Mollet (), Skhiri () – Laborde (), Delort () puis Skuletic (84eme): Ligali (g), Cozza, S.Camara, Piriz,: M.Der ZakarianKoubek () –Da Silva (), Mexer (), Bensebaini () – H.Traoré (), B.André (cap) (), Grenier (), Bourigeaud (), Del Castillo () puis Léa-Siliki (67eme) – I.Sarr (), Ben Arfa () puis Hunou (67eme): Ab.Diallo (g), M.Niang, Siebatcheu, Zeffane, Johansson: S.Lamouchi