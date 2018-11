L1 (J14) : Face à Angers, Nantes arrache le point du nul à domicile

Surpris en début de match par Bahoken, Nantes a peiné face à une équipe d’Angers sérieuse mais a fini par égaliser dans les dernières minutes grâce à l’entrant Waris, et les deux équipes se sont quittées dos à dos.

L1 (4eme journée) / NANTES - ANGERS : 1-1

Nantes

Angers

Romain Thomas s’y voyait déjà. Après six défaites de rang face au voisin nantais en Ligue 1, son SCO était tout proche de faire le coup parfait à la Beaujoire en empochant les trois points. Mais dans les derniers instants de la bataille est arrivée cette contre-attaque menée par le remuant Samuel Moutoussamy, ce décalage d’Emiliano Sala et cette frappe d’un Majeed Waris retrouvé qui a fait mouche. Le travail angevin s’est ainsi écroulé, dans ce scénario cruel.Car avant ça, les visiteurs avaient pris le match par le bon bout, se mettant dans une situation confortable dès la cinquième minute, grâce au bon travail de Flavien Tait et Stéphane Bahoken, ce dernier inscrivant son quatrième but de la saison. La paire avait failli refaire le coup moins de dix minutes plus tard en inversant les rôles, mais le poteau en avait décidé autrement (13eme). C’est également le montant qui avait repoussé la reprise de Moutoussamy deux minutes plus tôt (11eme), symbole du début de révolte nantaise.Par la suite, les Angevins avaient laissé volontiers le cuir à leurs hôtes, et cette révolte nantaise avait pu se mettre en place. Difficilement, Ludovic Butelle et Mateo Pavlovič se faisant un malin plaisir à annihiler les occasions des Canaris, mais avec insistance, tout de même. Et ce sursaut des locaux, intervenu après les changements opérés par Vahid Halilhodzič et notamment l’entrée de Waris, était presque inévitable tant Ismaël Traoré et ses coéquipiers avaient reculé au fil des minutes, malgré un break qui aurait pu être fait contre le cours du jeu, en contre ou sur coup de pied arrêté, par Jeff Reine-Adelaïde (59eme) ou Thomas (75eme). Angers met fin à la série noire contre son adversaire du soir et le FCN fait perdurer sa période d'invincibilité. Les regrets sont donc un peu des deux cotés ce samedi.Sur un long ballon venu de la défense, C.Ndoye s'impose de la tête, le cuir atterrit sur Tait qui fait la différence en fixant la défense et en servant Bahoken sur sa gauche. L'attaquant ne se fait pas prier et ajuste un Tatarusanu impuissant.Poteau de Samuel Moutoussamy sur un centre de Limbombe ! À la suite d'un corner, lavait bien combiné avec Fabio et avait trouvé le gaucher au deuxième poteau, lequel a vu sa reprise croisée supersonique s’écraser sur le poteau de Butelle.Poteau de Flavien Tait après un très bon travail de Bahoken ! L’Angevin fait la différence sur son contrôle et tente du gauche, le montant repousse.Tir non cadré de Samuel Moutoussamy ! Le centre venu de la droite était de Sala et le gaucher était seul au premier poteau.Coup-franc tiré par Boschilia et Butelle se détend pour éviter l'égalisation nantaise !! Le ballon avait passé le mur et pris la direction de la lucarne.Corner tiré par Lucas Lima, Pallois reprend au premier poteau et Butelle détourne in extremis !Coté droit, Reine-Adelaïde s'infiltre dans la surface nantaise en solo, surprend Pallois et Tatarusanu et est proche de marquer mais Carlos jaillit pour éviter le break !Boschilia rentre à l’intérieur et sert Limbombe, qui percute et tente une frappe puissante du gauche. Mais Butelle est sur la trajectoire.Tait déborde à gauche et décale Capelle, qui reprend en première intention. C’est puissant mais trop croisé et hors-cadre.Corner angevin, Thomas passe devant Tatarusanu et est tout proche de signer le break de la tête mais le ballon file en sortie de but !Sur un contre après un corner angevin, Moutoussamy trouve Sala, qui décale Waris à droite. L'attaquant nantais ne se pose pas de question et place une frappe croisée qui laisse Butelle impuissant.Déjà buteur il y a quelques semaines à Montpellier en Coupe de la Ligue, Majeedretrouve son football et a apporté à son entrée le peps qu’il manquait jusqu’alors aux Canaris. Son but remarquable a sauvé la soirée des Nantais.Si Emiliano Sala n’a pas été autant en vue que ces dernières semaines, c’est qu’il a trouvé sur sa route un Mateoimpérial : le défenseur du SCO n’a rien laissé passer et a été impressionnant ce samedi soir.Pas toujours alignée cette saison et de retour dans le onze après une période d’absence, la patte gauche de Samuela rayonné dans l’équipe nantaise et son implication sur l’égalisation va dans ce sens.Anthonya montré des choses mais n’a toujours pas réussi à ouvrir son compteur sous ses nouvelles couleurs. C’est d’ailleurs à sa sortie que le FCN a trouvé la faille.S’il n’a pas fait un mauvais match par ailleurs, Nicolasa été dépassé à plusieurs reprises face aux assauts angevins.Cipriann’a quasiment rien eu à faire mais ne s’est pas montré aussi rassurant que d’habitude : battu sur le but de Bahoken (5eme), il a également failli se faire surprendre par Thomas avec une sortie hasardeuse sur corner (78eme)Rien à signaler pour Clément Turpin dans cette partie.Temps pluvieux – Pelouse en bon état: M.Turpin (: Waris (89eme) pour Nantes - Bahoken (5eme) pour Angers: Limbombe (23eme) et Waris (85eme) pour Nantes - Santamaria (25eme), Bahoken (37eme) et Pavlovic (71eme) pour Angers: AucuneTătărușanu () – Fabio (), Pallois (), D.Carlos (cap) (), Lima () – Ab.Touré (), Girotto () puis Waris (74eme), Moutoussamy () – Boschilia () puis Evangelista (80eme), Sala (), Limbombe () puis K.Coulibaly (83eme): Dupé (g), Mbodji, Kwateng, Khrin: V.HalilhodzicButelle () – Pavlovič (), Thomas (), Is.Traoré (cap) () – Ab.Bamba (), C.Ndoye (), Santamaria (), Capelle () - Reine-Adelaïde () puis Fulgini (89eme), Bahoken () puis C.Lopez (81eme), Tait () puis Mangani (84eme): Boucher (g), Ell Melali, Pajot, Kanga: S.Moulin