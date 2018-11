L1 (J13) : Saint-Etienne donne une leçon d'efficacité à Reims et se rapproche du podium

Efficaces à défaut d'être brillants, les Verts ont battu Reims et reviennent à deux points du podium avant la trêve internationale.

L1 (13eme journée) / SAINT-ETIENNE – REIMS : 2-0

Saint-Etienne

Reims

Après six matchs de championnat sans défaite, la belle série du Stade de Reims a pris fin dans le Chaudron ce samedi soir. Non pas que les Rémois sont tombés sur bien plus forts qu’eux, mais plutôt que les joueurs de Saint-Etienne ont fait preuve d’une efficacité clinique. Un but de la tête dès les premières secondes de la rencontre, puis une frappe croisée de Wahbi Khazri ont suffi au bonheur de Stéphanois décevants dans le jeu en première période, puis maîtres de leur sujet au retour des vestiaires. Sans la transversale d’Edouard Mendy, Rémy Cabella aurait même pu donner à ce succès des allures de carton qui auraient été sacrément trompeuses. Cependant, même en rivalisant dans le jeu, Reims ne s’est presque procuré aucune occasion franche, si ce n’est une tête de Bjorn Engels repoussée sur sa ligne par Wahbi Khazri.Véritable maître à jouer de l’ASSE, le Tunisien a encore été l’homme fort du soir à Geoffroy-Guichard. Et cette performance fait beaucoup de bien aux Verts au classement. S’ils ne gagnent aucune place au classement, les hommes de Jean-Louis Gasset restent à un point de Lyon à deux semaines du derby, et se rapprochent à deux longueurs du podium suite à la défaite de Montpellier à Angers. Mais pour rester mêler à cette lutte pour les premières places sur la durée, Saint-Etienne devra encore gommer quelques défauts défensifs. Car une fois de plus ce samedi, la charnière Perrin-Subotic n’a pas rassuré. Le capitaine stéphanois est même sorti sur blessure à la mi-temps, visiblement touché à la cuisse gauche. De son côté, Reims stoppe sa remontée et se cale en neuvième position en attendant la suite de la 13eme journée.But de Saint-Etienne ! Les Verts ouvrent le score après 40 secondes de jeu. Le long coup-franc botté par Khazri trouve la tête de Debuchy, étrangement seul dans la surface rémoise, et dont le coup de casque ne laisse aucune chance à Mendy.Dans la surface, sur un corner rémois, Engels gagne son duel aérien avec Kolodziejczak et place une tête qui semble hors de portée de Ruffier. Mais KLhazri supplée son gardien sur sa ligne.But de Saint-Etienne ! Très mauvaise relance de Dingomé interceptée par Selnaes aux trente mètres. Le milieu norvégien cherche Diony dans la surface, qui laisse passer entre ses jambes pour Khazri. Ce dernier contrôle et se retrouve seul face à Mendy qu’il trompe d’un tir croisé.Subotic est seul pour reprendre de la tête le coup-franc frappé par Khazri. La tête croisée du défenseur stéphanois prend la direction du cadre mais Mendy se détend et détourne en corner.Debuchy est monté et Ojo peut profiter de l’espace libre pour entrer dans la surface par la gauche. Le joueur prêté par Liverpool frappe fort mais Ruffier est à la parade.Khazri envoie son corner à l’extérieur de la surface, où Cabella attend le ballon. La combinaison est tavaillée à l’entraînement et l’ancien Montpelliérain tente la volée en force. Son tir passe juste à côté.M’Vila la joue trop facile en voulant contrôler de la poitrine à trente mètres de son but. Les Rémois récupèrent le ballon avec Dia qui déborde G.Silva. Le jeune Rémois centre en retrait pour Suk qui se jette pour reprendre du pointu mais ça passe un mètre à côté.La barre de Cabella ! Dans la surface, le meneur de jeu des Verts tente sa chance du gauche et voit son tir repoussé par la transversale de Mendy. Le jeu se poursuit et le gardien rémois doit sortir à toute vitesse dans les pieds de Monnet-Paquet pour gêner la frappe du Stéphanois.Wahbiest définitivement le patron de cette équipe stéphanoise. Auteur du deuxième but des Verts, l’international tunisien s’est aussi mué en passeur décisif sur l’ouverture du score. Globalement, tous ses coups de pied arrêtés ont apporté le danger.Toujours aussi appliqué au milieu, Olea aussi et surtout ravi le Chaudron sur l’action du deuxième but. Une récupération haute puis une passe délicieuse à destination de Khazri pour que ce dernier fasse trembler les filets. Le Norvégien réalise une grosse saison pour l’instant.Côté rémois, sans être transcendant, Mathieua encore prouvé qu’il montait en puissance cette saison en Champagne. En première période, l’ancien Toulousain a été à l’origine de deux bons mouvements offensifs rémois. On l’a moins vu dans le second acte.Titulaire dans l’entrejeu l’absence de Romao, Tristana eu du mal à faire oublier l’international togolais. Une grosse erreur de relance de la part de l’ancien Troyen a aussi amené le deuxième but des Verts ce samedi soir.La première période de Nevena été un condensé de tout ce qu’il ne faut pas faire quand on est défenseur central. Surtout, l’ancien joueur de Dortmund a raté une passe sur deux, même des très simples. Mieux au retour des vestiaires.Rémirestait sur plusieurs matchs très aboutis. Ce samedi, le Rémois a connu un petit coup d’arrêt. Pas dans un grand soir, il a vendangé les rares ballons qu’il aurait pu exploiter dans la surface adverse. Son entraîneur l’a rapidement remplacé en deuxième période.M.Batta a eu droit à une entame animée avec notamment une grosse semelle de Chavalerin sur Debuchy. Le carton jaune était suffisant et l’arbitre a bien négocié ce virage important pour ensuite tenir correctement les débats.Temps frais – Pelouse en bon état: M.Batta (: Debuchy (1ere) et Khazri (40eme) pour Saint-Etienne: Hamouma (27eme), Diony (67eme) et G.Silva (80eme) pour Saint-Etienne - Chavalerin (18eme) pour Reims: AucuneRuffier () – Debuchy (), Perrin (cap) () puis G.Silva (45eme,), Subotic (), Kolodziejczak () – M’Vila (), Selnaes () – Hamouma () puis Salibur (87eme), Cabella (), Diony () puis Monnet-Paquet (72eme) - Khazri (: Moulin (g), Diousse, Nordin, Beric: J-L.GassetE.Mendy () – Foket (), Engels (), Abdelhamid (), Konan () – Chavalerin (), Dingomé (strong>4) puis B.Dia (71eme) – Oudin () puis Ojo (60eme), Cafaro () puis Suk (81eme), Mbemba () – Chavarria (cap) (: J.Carrasso (g), Fontaine, Ndom, M.Doumbia: D.Guion