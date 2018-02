L1 - Guingamp : Antoine Kombouaré présente ses excuses

Deux jours après son altercation avec Frédéric Hantz lors de Guingamp-Metz (2-2), Antoine Kombouaré a présenté ses excuses. Mais il en veut toujours à l’entraîneur messin.

Samedi soir, lors du match nul entre Guingamp et Metz (2-2), Antoine Kombouaré et Frédéric Hantz ont été les acteurs d’une violente altercation qui a débuté sur le bord du terrain et qui s’est poursuivie dans le tunnel du stade Roudourou. Très vindicatif à l’égard de son confrère messin, l’entraîneur guingampais s’est exprimé ce lundi soir sur RMC pour présenter ses excuses : « Je m’excuse auprès de tous ceux qui aiment le foot et notamment auprès de Guingamp. J’ai merdé, je n’ai pas donné une bonne image. Ce n’est pas ce qu’on aime voir. Je ferai tout pour que ça ne se renouvelle pas. J’ai bien réfléchi ce week-end, j’ai revu les images et je n’ai pas aimé », a confié le Kanak. En revanche, la relation reste très froide avec Frédéric Hantz. « Il m’a provoqué et je suis tombé dans le panneau. J’ai été idiot. Si je suis convoqué devant la commission de discipline, monsieur Hantz doit l’être aussi. Il ne faut pas faire passer monsieur Hantz pour une pauvre victime… », a ajouté Antoine Kombouaré ce lundi. Preuve, s’il était encore besoin, que ceux deux-là ne passeront leurs vacances ensemble.