L1 : Galtier réfute l’idée d’un retour à l’ASSE et fait un nouvel appel du pied au LOSC

Invité sur RMC lundi soir, l’ancien entraîneur de Saint-Etienne Christophe Galtier a évoqué la situation délicate que traversent les Verts, en réfutant toutefois l’idée d’un retour. Libre, le technicien a rappelé que le projet lillois l’intéressait.

La situation très compliquée de l’AS Saint-Etienne, encore nettement battu à Marseille dimanche soir (3-0), ne laisse pas les supporters des Verts indifférents. Mais si un homme est affecté par la situation, c’est bien l’ancien coach du club de la Loire Christophe Galtier, comme il l’a confié sur RMC lundi soir : « Je suis malheureux pour les gens que j’ai côtoyés pendant huit ans », a-t-il déclaré, avant de reprendre : « Il faut dans ces moments-là avoir beaucoup de calme et beaucoup de recul avant de prendre les décisions. Et peut-être que le départ d’Oscar Garcia a précipité les choses, et qu’on est allé très vite. Il fallait réagir, mais on a peut-être réagi un peu trop vite. Il y a le problème du diplôme de Julien Sablé, qui a entraîné le montage avec Jean-Louis Gasset. Est-ce qu’il est dans le bon ordre ? C’est la question que tout le monde peut se poser ». Galtier : « J’ai fait mon temps » De là à imaginer un retour dans son ancienne formation ? C’est en tout cas loin d’être le sens des propos de Galtier, qui a réfuté l’idée en concédant qu’il serait tout de même prêt à conseiller l’ASSE ponctuellement : « Je crois que j’ai fait mon temps (..) Si on m’appelle pour me demander des conseils ou un avis, je réponds avec le plus d’honnêteté possible sachant que je ne vis pas 24h/24 avec les joueurs et le staff. Mais je ne crois pas que c’est dans l’intention du club de m’appeler. Et si j’ai pris la décision d’arrêter à un an du terme de mon contrat, je ne peux dire six mois après que j’ai envie de revenir ». Galtier : « Lille ? Si on vient me solliciter, j’écouterai attentivement » Libre, le technicien a récemment fait un point assez clair sur sa situation : il a eu le temps de recharger les batteries et souhaite désormais retrouver un banc, de préférence en France. Et l’ancien joueur de l’OM a de nouveau clamé son intérêt pour Lille, qui devrait nominer un nouvel entraîneur à la trêve : « J’ai dit il y a quelques semaines que c’est un projet qui pouvait m’intéresser. Si on vient me solliciter, j’écouterai attentivement à partir du moment où le poste est libre. Et le poste est libre ». Le message est passé.