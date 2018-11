L1 – Dijon : Yoann Gourcuff de retour à l’entraînement mercredi

Blessé à la cuisse gauche contre Lille le 20 octobre dernier, Yoann Gourcuff va reprendre l’entraînement mercredi avec Dijon, comme annoncé dans un communiqué.



Voilà un retour sur lequel Dijon ne va pas cracher. Peu épargné par les blessures ces derniers temps, le DFCO a annoncé ce mardi que Yoann Gourcuff ferait son retour à l’entraînement mercredi. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais s’était blessé à la cuisse gauche contre Lille (1-2) le 20 octobre dernier et n’a, pour le moment,Le joueur de 32 ans pourrait ainsi faire son retour contre un autre de ses anciens clubs : les Girondins de Bordeaux, qu’Olivier Dall’Oglio et ses troupes affronteront après la trêve internationale. Concernant les autres joueurs présents à l’infirmerie, Florent Balmont souffre d’un mollet et passera des examens complémentaires jeudi pour déterminer son temps d’arrêt exact. Benjamin Jeannot, forfait de dernière minute contre Marseille, a ressenti une gêne derrière une cuisse et sera absent une dizaine de jours. Senou Coulibaly est aussi dans l’attente d’examens complémentaires tandis que Romain Amalfitano, Mehdi Abeid et Frédéric Sammaritano devraient reprendre lundi prochain. Enfin, Chang-Hoon Kwon « poursuit son programme de rééducation ».