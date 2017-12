L1 - Dijon : Valentin Rosier prolonge jusqu’en 2022

Dijon a annoncé mardi la prolongation de contrat de son défenseur Valentin Rosier. Le latéral de 21 ans est lié au DFCO jusqu’en 2022.

Une prolongation de plus à Dijon. Après Romain Amalfitano, le DFCO a annoncé ce mardi que Valentin Rosier étendait son bail de 3 ans chez l’actuel neuvième de Ligue 1. Le défenseur latéral de 21 ans est désormais lié à son club jusqu’en 2022. Rosier a déjà disputé 16 rencontres de Championnat cette saison, et a été convoqué en équipe de France Espoirs. « Je suis très heureux que mes efforts soient récompensés avec cette prolongation de contrat. Il me semble logique de prolonger au sein d’un club qui m’a permis de percer au plus haut niveau », a déclaré le joueur dans le communiqué du club.