L1 : Dijon – PSG finalement reporté

Selon les informations de nos confrères du 10 Sport, le FC Barcelone envisagerait effectivement de procéder à un échange entre Neymar et Ousmane Dembélé (+ argent), mais le salaire de l'attaquant international brésilien pourrait s’avérer problématique. Explications.

Quelle marge de manœuvre compte tenu des finances du Barça ?

Désireux d’enregistrer le retour de Neymar (26 ans, Paris Saint-Germain), le FC Barcelone envisagerait bel et bien de proposer un échange avec Ousmane Dembélé (21 ans, ex-Rennes et Dortmund), un joueur qui figurerait dans les petits papiers de Thomas Tuchel, le successeur d’Unai Emery à la tête des coéquipiers de Thiago Silva., et les Blaugrana auraient d’ores et déjà lancé quelques pistes d’information de façon plus ou moins informelle afin de connaître la faisabilité d’une telle opération, a-t-on appris chez nos confrères du 10 Sport. Sans que l’on sache si le Brésilien pourrait réellement disposer d’une porte de sortie pour le prochain Mercato d’été, le deal serait aujourd'hui à l’étude (surtout que Paris pourrait être contraint de sacrifier l'une de ses stars afin de rester dans les clous du fair-play financier ), mais son salaire pourrait s’avérer problématique.En effet, Neymar percevrait actuellement plus de trente millions d’euros par an avec le club de la Capitale , et il ne serait pas question de baisser son revenu pour revenir en Catalogne., et cela pourrait être des plus compliqués pour une écurie qui doit d’ores et déjà composer avec les rémunérations de Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets ou encore Gerard Piqué. La sujet serait aujourd'hui en réflexion chez les décideurs barcelonais, et on devrait en savoir davantage dans les prochains mois. A noter que le Real Madrid de Florentino Pérez pourrait aussi se manifester en cas d'ouverture sur le dossier de celui qui a été formé à Santos (et qui a été recruté pour 222 M€ l'an passé).