L1 – Dijon / Olivier Dall’Oglio : « Je suis un peu amer et déçu »

Trois jours après avoir fait chuter Lyon chez lui (0-2), Rennes a remporté une deuxième victoire de suite à domicile contre Dijon. Des débuts de rêves pour Julien Stéphan à quelques jours de la finale de groupe contre Astana en Ligue Europa.

Le debrief

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

L1 (17eme journée) / RENNES - DIJON : 3-2

Rennes

Dijon

C’est une période que les moins de 20 ans (et plus) ne peuvent pas connaître. Celle d’un entraîneur du Stade Rennais qui remporte ses deux premiers matchs à la tête du club Breton. Cette disette qui datait depuis 1932 et le premier coach de l'histoire du club, Kalma Szekany a pris fin ce samedi soir au Rohazon Park. Propulsé coach principal (et intérimaire) en lieu et place de Sabri Lamouchi en début de semaine, Julien Stéphan vient de s’offrir six points en deux matchs et de voir son équipe remonter dans la première partie de tableau (9eme, 23 points). Trois jours après le mini-exploit à Lyon (0-2), les coéquipiers de Hatem Ben Arfa ont eu plus de difficultés pour venir à bout de Dijon. Il a fallu l’entrée de Benjamin Bourigeaud et un coup de billard pour débloquer une situation qui semblait mener tout droit vers un nul.Pour la première fois depuis 3 mois et un match contre Bordeaux, le public rennais a pu voir une victoire des siens et à quelques jours d’une finale de groupe contre Astana la confiance est de retour en terres bretonnes. Derrière Sarr et Ben Arfa, très remuants, Rennes est longtemps tombé sur un bloc compact dijonnais dans une rencontre qui a mis du temps à réellement s'emballer. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio, invaincus depuis trois matchs (une victoire, deux nuls), n’ont pas eu la réussite avec eux avec ce but contre son camp de Ciman. Un coup sur la tête car même sans se montrer dangereux, Dijon a malgré tout eu la maîtrise du jeu pendant une heure et s’est finalement fait surprendre en jetant ses dernières forces dans la bataille. Les envies de faire du jeu ne suffisent pas dans cette Ligue 1 et le club bourguignon se retrouve plus que jamais dans le rouge surtout avec la victoire d’Amiens dans le match de la peur contre Guingamp ce samedi soir.Wesley Saïd cherche à centrer de la gauche mais l’ancien Rennais se loupe et oblige Diallo à claquer le centre-tir en corner.Suite à une main de Ciman à l’entrée de la surface sur la gauche, Grenier choisit le premier poteau. Vigilant, Allain se déploie bien pour capter le cuir.Suite à une relance contrée de Grenier, Saïd récupère le ballon aux 25m et ne se pose pas de questions. Diallo se couche bien pour repousser la frappe lourde.Rennes répond rapidement. Sarr est lancé dans la surface et l’ancien Messin choisit la frappe en force au premier poteau. Allain repousse des poings.Niang récupère un ballon dans les pieds de Rosier et se projette rapidement. Le Sénégalais cherche Niang mais la frappe de son compatriote est légèrement touchée et finit dans le petit filet.Grosse confusion dans la surface rennaise sur un corner. A l'arrivée Diallo s'interpose in extremis devant Jeannot qui était en bonne position !A peine rentré, Bourigeaud vient ouvrir le score. L’ancien Lensois profite d’une percée de Ben Arfa sur la gauche et de son centre repoussé pour tenter la volée sèche à l’entrée de la surface. Ciman dévie malencontreusement le ballon et trompe Allain.Énorme occasion pour Ben Arfa !!! Le gaucher profite d'une erreur d'Haddadi, efface Allain mais Yambéré sauve sur la ligne !Énorme occasion pour le Stade Rennais ! Sarr bute d'abord sur Allain, Ben Arfa tente de fixer Ciman mais est repris, puis le portier dijonnais réalise un nouvel exploit devant Bourigeaud et détourne la frappe du premier buteur du match !Le but du break pour Hatem Ben Arfa ! Les Dijonnais donnent tout dans la bataille et laissent des espaces dans leur dos. Bourigeaud récupère un ballon dans les pieds de Sliti, sert Traoré qui percute et décale Ben Arfa. Plein axe, le gaucher tente sa chance et sa frappe croisée fait mouche !Chahuté depuis quelques rencontres par le public rennais, Hatemrenaît de ses cendres et a inscrit samedi soir son troisième but en quatre matchs, le deuxième de sa semaine après celui contre l’OL. L’international français a montré tout ce qu’on lui connait par moment avec des dribbles chaloupés, des crochets et autres petits ponts.Avec Sarr sur le côté droit,a apporté autant qu’il pouvait le surnombre dans le camp adversaire. Le latéral rennais s’est attelé à bien défendre face à Rosier et a poussé son adversaire à calmer ses ardeurs offensives en plongeant dans son dos.Alors que le match donnait l’impression de se finir sur un match nul, l’entrée de Benjamina apporté de la fraîcheur. L’ancien Lensois a été chanceux en voyant sa volée déviée par Ciman et a été à l’origine du but du break de Ben Arfa.De nouveau aligné comme milieu défensif, Clémentn’a pas réussi à exister en première période face à la domination certes relative des Dijonnais. Quand Rennes a eu la maîtrise, l’ancien Lyonnais a pêché techniquement que ce soit sur coups de pieds arrêtés ou dans le jeu.Préféré à Bourigeaud sur le côté gauche rennais, Jamesn’a jamais pesé dans cette rencontre. Il a plus défendu qu’il n’a attaqué mais sa relation avec Zeffane a permis à Dijon de souvent passer sur ce côté.A la pointe de l’attaque dijonnaise, Benjaminn’a eu qu’une action à se mettre sous la dent et est tombé sur Diallo. Bien peu surtout qu’il a fait preuve de nombreuses approximations techniques sur des contrôles aux abords de la surface.Dans un match correct mais où les contacts n'ont pas manqué, Mr Rainville n'a pas eu à abuser de son autorité. Tous les cartons jaunes qu'il a sortis étaient mérités. Un match propre sans fioriture.Temps agréable – Pelouse en bonne état: M.Rainville (: Bourigeaud (68eme) pour Rennes: Zeffane pour Rennes - Ciman (22eme) puis Jeannot (72eme) pour Dijon: AucuneAb. Diallo () – H. Traoré (), Da Silva (), Gélin (), Zeffane () – André (cap) () puis Johansson (59eme), Grenier () – I.Sarr (), Ben Arfa () puis Siebatcheu (90eme), Léa Siliki () puis Bourigeaud (67eme) – Mb. Niang (: Koubek, Del Castillo, Hunou, Poha: J. StéphanAllain () – Chafik (), Yambéré (), Ciman (), Haddadi (), Rosier () – R.Amalfitano (cap) (), Balmont () puis Sliti (69eme), Abeid () – Saïd () puis Sammaritano (80eme), Jeannot () puis Tavares (72eme): Runarsson, Alphonse, Marié, Keita: O. Dall’Oglio