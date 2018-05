L1 - Dijon : C’est fini pour Cédric Varrault

Arrivé en 2011, Cédric Varrault ne portera plus les couleurs de Dijon la saison prochaine. Le défenseur central du DFCO ne prolongera pas son engagement.

En fin de contrat avec Dijon, son club depuis 2011, Cédric Varrault (38 ans) va faire ses valises au terme de la saison. Une information confirmée par le capitaine bourguignon dans un entretien accordé au Bien Public. « En début de saison, je m’étais plus dit que ça serait la dernière, surtout quand on voit comment elle avait démarré avec peu de temps de jeu, a indiqué l’ancien défenseur de Nice, de Saint-Etienne et de Panionios. Après, lorsqu’on a fait appel à moi lors des derniers matches, ça c’était très bien passé. Je vois que je suis encore capable de répondre présent et de prendre du plaisir. Pour moi, l’idéal aurait été de refaire une saison ici car je participe à une aventure depuis un moment et ça c’est toujours bien passé. J’aurais vraiment aimé faire une autre saison, mais les dirigeants en ont décidé autrement. C’est une belle page qui se tourne au niveau sportif. »

Apparu à dix reprises cette saison en Ligue 1, Cédric Varrault se prépare à migrer sous d’autres cieux. Il n’est pas question d’une reconversion avec le DFCO. « Ça fait un moment que je suis là et le club voulait me proposer quelque chose au niveau de la reconversion, a indiqué le natif de Blois. On en a discuté mais pour le moment, il n’y avait pas tous les ingrédients réunis pour que j’enchaîne direct ici. Pour l’instant, ça s’arrêtera là. Il y aura peut-être d’autres opportunités dans le club plus tard. Ça c’est toujours bien passé avec le président, je garde une bonne relation avec lui. C’est une page qui se tourne pour le moment, on verra dans le futur. (…) Ça fait 10 ans que je suis parti de Nice, toute ma famille est là-bas. Ce métier demande beaucoup de sacrifices en tant que joueur, et je sais que ça en demande aussi comme entraîneur. »