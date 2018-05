L1 - Caen : Rémy Vercoutre prendra sa retraite en fin de saison

Rémy Vercoutre a annoncé ce dimanche soir qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison.

Débutée en février 1999 ors d’un match entre Lorient et Montpellier, la carrière de Rémy Vercoutre va se terminer dans deux semaines. « La décision est prise depuis longtemps : je vais passer la main en fin de saison et arrêter le football. Mais ça ne change rien sur les deux matches à venir : j’ai à cœur de laisser le club en Ligue 1. Il est temps de tourner la page », a indiqué le gardien caennais au micro du Canal Football Club ce dimanche soir, juste après la défaite de Caen contre Monaco (1-2). Âgé de 37 ans (il fêtera ses 38 ans en juin), Rémy Vercoutre évolue en Normandie depuis 2014. Avant cela, il avait porté les couleurs de l’Olympique Lyonnais entre 2002 et 2014, le plus souvent en qualité de doublure. Egalement passé par Montpellier et Strasbourg, le natif de Grande-Synthe compte 242 matchs de Ligue 1 à son compteur, ainsi qu’une vingtaine de rencontres de Ligue 2. A Lyon, dans l’ombre de Grégory Coupet puis de Hugo Lloris, Rémy Vercoutre a remporté cinq titres de champion de France entre 2003 et 2008. Il a aussi été sacré en Coupe de la Ligue en 2005 avec Strasbourg.