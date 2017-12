L1 - Bordeaux : Une réunion de crise se tiendra jeudi

Alors qu’ils ont enregistré une nouvelle défaite à Nice ce week end, les Girondins de Bordeaux vont organiser une réunion de crise qui se tiendra jeudi. Nicolas de Tavernost et Jocelyn Gourvennec seront notamment présents.

Bordeaux tentera de relever la tête face à Montpellier, mercredi, pour le compte de la 19eme journée de Ligue 1. Les Girondins traversent une période très délicate et se sont encore inclinés à Nice dimanche (1-0). Et quel que soit le résultat du match face au MHSC, une réunion de crise se tiendra jeudi, au lendemain du match, comme indiqué par Sud Ouest. Le propriétaire du club et président du directoire de M6 Nicolas de tavernost sera présent, tout comme l’entraîneur bordelais Jocelyn Gourvennec. Avec un double objectif : Faire un bilan de cette première partie de saison et cibler les besoins du club en vue du prochain Mercato d’hiver. Bordeaux voudrait recruter deux ou trois joueurs Selon les informations de RMC Sport, Bordeaux ne recrutera pas plus de trois joueurs, et des prêts sont notamment envisagés. Un défenseur central et un milieu de terrain au profil de créateur seraient attendus en priorité. Histoire de mettre fin au plus vite, si ce n’est pas fait contre Michel Der Zakarian et ses hommes, à une série qui a vu les Girondins remporter un seul de leurs 11 derniers matchs de Ligue 1.