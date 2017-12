L1 - Bordeaux : Malcom incertain contre Strasbourg

Touché à la cheville, Malcom pourrait manquer la réception de Strasbourg vendredi soir (20h45).

Les Girondins de Bordeaux sont en difficulté depuis quelques semaines en championnat et pour redresser la barre, vendredi contre Strasbourg au Matmut-Atlantique (20h45), le club aquitain pourrait être obligé de composer sans Malcom. Touché à la cheville, le Brésilien est très incertain pour la réception du Racing, comme l’a annoncé Jocelyn Gourvennec en conférence de presse ce mercredi. « Il est touché à la cheville, il souffre d’une entorse et il est très incertain. On verra l’évolution de la blessure mais ça ne prend pas une bonne tournure », a regretté l’entraîneur bordelais. En outre, Vukasin Jovanovic est également incertain en raison d’une douleur à un pied.