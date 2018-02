L1 - Bordeaux : Le Bayern Munich en pole pour Malcom

Le Bayern Munich aurait un temps d’avance sur la concurrence dans le dossier Malcom et pourrait prochainement conclure un accord pour un contrat de cinq ans, d’après Bild. Il resterait alors à ouvrir les négociations avec Bordeaux.

Le Bayern Munich a une priorité pour l’été prochain : rajeunir son secteur offensif. Dans cette optique, le club bavarois a ciblé Malcom pour préparer la succession de Franck Ribéry et Arjen Robben, tous deux âgés de 34 ans. D’après les informations de Bild, le leader de Bundesliga aurait un temps d’avance sur la concurrence dans le dossier du milieu offensif brésilien de Bordeaux. Un rendez-vous serait déjà programmé avec l’agence Elenko Sports, gérant les intérêts de l’ancien joueur des Corinthians, qui avait affirmé début février qu’il serait le seul décideur de son prochain club.

Un transfert à plus de 60 millions d’euros ?

Le quotidien allemand croit savoir qu’un accord pourrait vite intervenir sur les bases d’un contrat de cinq saisons. Il faudra ensuite négocier directement avec les Girondins pour le transfert de celui qui est sous contrat jusqu’en 2021. Auteur de 8 buts et 6 passes décisives en 25 apparitions en L1 cette saison, Malcom avait été retenu l’hiver dernier, malgré une offre de 60 millions d’euros de Tottenham. Le Bayern est prévenu, Bordeaux ne sera pas facile en affaire.