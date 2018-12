L1 - Bordeaux : Joseph DaGrosa part en guerre contre le PSG

Dans un entretien accordé à l’AFP, Joseph DaGrosa, le nouveau patron de Bordeaux, s’est dit prêt à « partir en guerre » contre les « petits caïds » parisiens dans la lutte pour le titre en Ligue 1, même si « cela ne sera pas facile ».

DaGrosa : « Le PSG fait peur à tout le monde »

Eliminé dès la phase de poules de la Ligue Europa, Bordeaux compte aujourd’hui vingt-trois points de retard sur le leader parisien, mais cela n’empêche pas d’avoir de l’ambition. Dans un entretien accordé à l’AFP, Joseph DaGrosa, le nouveau patron de Girondins, s’est dit carrément prêt à « partir en guerre » contre les « petits caïds » du club de la Capitale dans la lutte pour le titre en Ligue 1, même si « cela ne sera pas facile ». «, indique le co-fondateur de GACP, un fond d’investissement américain a déboursé cent million d’euros pour racheter les Marine et Blanc à M6. Ce serait une folie, je n’ai pas de champ de pétrole dans mon jardin, donc nous avons besoin de quelque chose d’autre, et ça signifie attirer les meilleurs jeunes. »Sur le papier, la partie semble perdue d'avance, mais Joseph DaGrosa n'est visiblement pas du genre à se défiler, même si l'adversaire apparaît surdimensionné. « Je laisse de côté la question de savoir si le PSG a joué dans les règles, j’ai une autre opinion que j’exprimerai plus tard. (…) Mais, en général, le PSG fait peur à tout le monde.» Afin de retrouver les sommets, les Bordelais ont prévu d’injecter 80 M€ lors des deux prochaines semaines. Une somme non-négligeable pour l’actuel douzième du championnat, mais cela apparaît tout de même juste pour aller chercher les coéquipiers de Neymar, non ? Les prochaines semaines devraient nous permettre d'en savoir davantage sur les réelles ambitions du club au scapulaire, mais le nouveau boss n'a apparemment pas peur de mettre un peu d'huile sur le feu...