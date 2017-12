L1 - Bordeaux : Alexandre Mendy est touché au ligament croisé

D’abord diagnostiqué d’une entorse du genou après sa sortie sur blessure face à Strasbourg, l’attaquant de Bordeaux Alexandre Mendy souffre en fait d’une rupture partielle du ligament croisé.

Sorti sur blessure lors de la claque reçue par Bordeaux face à Strasbourg (0-3), lors de la 17eme journée de Ligue 1, Alexandre Mendy s’était vu diagnostiquer une entorse du genou droit samedi. Finalement, après un deuxième avis médical, l’attaquant des Girondins souffre d’une rupture partielle du ligament croisé, comme annoncé lundi par Jocelyn Gourvennec. Le n°15 bordelais va devoir être opéré. « Il va se faire opérer des croisés, cela a été confirmé par deux examens. Il a un croisé partiellement atteint, il va consulter un second chirurgien », a expliqué Gourvennec lors d’une conférence de presse organisée avant le huitième de finale de Coupe de la Ligue contre Toulouse. Si aucune durée d’indisponibilité n’a filtré, elle se comptera évidemment en semaines. Mendy blessé, Bordeaux est en pénurie d’attaquants Alors que Gaëtan Laborde est toujours aux soins, cette blessure est une mauvaise nouvelle pour Bordeaux, qui ne pourra temporairement compter que sur Nicolas de Préville comme attaquant de métier. Et l’ancien joueur du LOSC n’a inscrit qu’un petit but en douze matchs de Ligue 1 cette saison…