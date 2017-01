L1 – Bastia / Jean-Louis Leca : « Avec un vrai attaquant on leur aurait fait mal »

Auteur de plusieurs arrêts décisifs, Jean-Louis Leca était satisfait de match nul de Bastia contre Nice ce vendredi soir (1-1, 21eme journée de Ligue 1). Le gardien corse pense même que le Sporting aurait pu l’emporter.

Ses arrêts devant Balotelli et Burner en deuxième période ont permis au Sporting de préserver le match nul contre Nice (1-1, 21eme journée de Ligue 1). Jean-Louis Leca était satisfait du point pris par Bastia vendredi soir contre le deuxième du championnat. Mais, perfectionniste, celui-ci regrettait presque de ne pas l’avoir emporté. « On a été vaillants. On joue contre une des trois meilleures équipes du championnat. C’est dommage parce qu’on n’a pas su profiter de leurs erreurs sur des passes basses. Il faut tirer un gros coup de chapeau à Sadio Diallo mais avec un vrai attaquant on aurait pu leur faire mal », a estimé Leca sur Canal+Sport après la rencontre.

Avec ce match nul, Bastia prend un point qui pourrait avoir son importance dans la course au maintien en fin de saison. « C’est un point important. On n’a pas bien démarré l’année avec la Coupe de France contre Paris et la défaite à Nancy. Il fallait tout de suite arrêter la spirale de défaites. Maintenant, on a un match très important contre Caen qui nous attend le week-end prochain », se projette déjà le dernier rempart bastiais.