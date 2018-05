L1 - Angers : Un club espagnol se lance pour Karl Toko Ekambi

Selon les informations de L’Equipe, Villarreal aurait transmis une offre pour l’attaquant camerounais de Villarreal, Karl Toko Ekambi.

Sous contrat jusqu’en juin 2020 avec Angers, l’attaquant international camerounais Karl Toko Ekambi (25 ans) aurait fait l’objet d’une offre de la part de Villarreal. Alors que Carlos Bacca ne serait pas certain de prolonger l’aventure sous les ordres de Javier Calleja, le sous-marin jaune aurait formulé une proposition de seize millions d’euros pour l’ancien Sochalien, auteur de dix-sept buts et quatre passes décisives cette saison en championnat. Un montant qui aurait été jugé insuffisant par le SCO, mais les négociations pourraient se poursuivre et déboucher sur un transfert record pour le club du président Saïd Chabane. Des clubs anglais et allemands seraient aussi sur la piste du Lion Indomptable.