L1 - Angers : Stéphane Moulin prolongé mardi ?

Selon Ouest-France, Stéphane Moulin pourrait prolonger son contrat avec Angers dès mardi, histoire de faire cesser les rumeurs d’un remplacement en fin de saison.

Ces derniers jours, Stéphane Moulin et Saïd Chabane n’ont pas du tout apprécié les rumeurs faisant état d’un départ de l’entraîneur angevin en fin de saison. En poste depuis 2011, le technicien du SCO est très apprécié de son président, et ce dernier ne compte pas s’en séparer. « Il ne faut pas venir enquiquiner les clubs qui sont dans la difficulté, estimait Saïd Chabane sur beIN Sports avant le succès de son club à Lille samedi (1-2). Aujourd’hui, on a besoin de toute l’énergie positive. » Selon Ouest-France, Stéphane Moulin et son staff devraient même être prolongés d’une saison supplémentaire (soit jusqu’en 2020) dès mardi. Ensuite, il sera temps de se concentrer sur la mission maintien. A onze journées de la fin de la saison, le SCO pointe à une fragile 17eme place au classement.