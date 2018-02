L1 - Angers : Le coach prolonge jusqu’en 2020

L’entraîneur d’Angers a prolongé ce mardi le contrat qui le lie au SCO, jusqu’en 2020.

Quoiqu’il arrive, Angers veut jouer la stabilité. Dix-septième de Ligue 1, le SCO luttera certainement jusqu’au bout pour sa survie dans l’élite mais a décidé de d’ores et déjà prolonger le contrat de son entraîneur d’une saison supplémentaire. Ainsi, Stéphane Moulin est désormais engagé à sa formation jusqu’en 2020, après y être arrivé en 2011 et avoir permis à Angers de remonter en Ligue 1 en 2015, 21 ans après sa dernière accession dans l’élite. Un modèle de longévité puisqu’en Europe, seul Arsène Wenger est en poste depuis plus longtemps.