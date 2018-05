L1 - Amiens / Moussa Konaté : « C’est une grande soirée pour nous »

Auteur d’un doublé lors de la réception du Paris Saint-Germain, vendredi soir, l’avant-centre amiénois Moussa Konaté affiche sa satisfaction. Les Picards sont officiellement maintenus en Ligue 1.

Grâce à un doublé de Moussa Konaté, Amiens est parvenu à accrocher le Paris Saint-Germain, vendredi soir. Un match synonyme de maintien pour les coéquipiers de Gaël Kakuta qui sont assurés de rester en Ligue 1 la saison prochaine. « C’est une grande soirée pour nous, a expliqué le buteur sénégalais au micro de Canal+ Sport. On vient d’assurer notre maintien avec 42 points. On voulait absolument se sauver ce soir ! On s’était dit au début du match qu’il fallait se faire respecter. Ce n’est pas facile de jouer chez nous à Amiens ! On a été solidaire et on a mis beaucoup d’engagement. Le 12eme homme a aussi été très important. » Une satisfaction partagée par Christophe Pélissier : « C’est une soirée de rêve avec une sublime ambiance, savoure le coach amiénois. Ce résultat est au-delà de nos espérances. On a marqué deux buts et on se maintient. C’est exceptionnel ! On finit cette saison en apothéose ! Quand on est troisième meilleure défense de la Ligue 1, on a certes une belle défense et un bon goal mais c’est surtout l’état d’esprit qu’il faut mettre en avant ».

MATCH NUL ET MAINTIEN DE L’AMIENS SC EN LIGUE 1 !!!!!!

Incroyable ! Qui aurait cru que l’Amiens SC obtiendrait son maintien face au PSG ?

Nous pouvons enfin le dire haut et fort: NOUS SERONS EN LIGUE 1 CONFORAMA LA SAISON PROCHAINE !

Merci à tous pour vos encouragements ! 🖤🖤 pic.twitter.com/nzFoLl7ZTQ — Amiens SC (@AmiensSC) 4 mai 2018

Les pelouses de @Ligue1Conforama on y est bien, on y reste ! 🖤 pic.twitter.com/YuXVVAirry — Amiens SC (@AmiensSC) 4 mai 2018